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Курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии принял рекордное за день число горнолыжников

Около 6,4 тыс. человек посетили курорт 3 января

ЧЕРКЕССК, 4 января. /ТАСС/. Горнолыжный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии поставил рекорд по посещаемости за день за всю свою историю. Третьего января курорт принял около 6,5 тыс. любителей горнолыжного спорта, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

"Третьего января курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии принял рекордное за свою семилетнюю историю число посетителей за день - 6453 горнолыжников. Положительная динамика молодого курорта - плюс 25% ежегодно", - говорится в сообщении.

В зимнем сезоне 2019/2020 "Архыз" первым на Северном Кавказе открыл горнолыжные трассы - некоторые из них начали работать 1 декабря. "Мы провели работу над ошибками по итогам прошлых сезонов, ежедневно собираем обратную связь от наших гостей, стремимся улучшить качество услуг на курорте. В первые три дня нового 2020 года курорт суммарно встретил более 15 тыс. лыжников и сноубордистов, и это статистика только по количеству катающихся гостей", - цитирует пресс-служба гендиректора КСК Хасана Тимижева.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.

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РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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