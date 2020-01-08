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Подготовка к 75-летию Победы

На ЧФ началась подготовка техники времен Великой Отечественной войны к параду 9 мая

Специалисты уже приступили к восстановительным и реставрационным работам на технике, доставленной с территории мемориального комплекса Сапун-гора в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона автобронетанковой службы (АБТС) Черноморского флота (ЧФ) начали подготовку легендарной техники времен Великой Отечественной войны к участию в параде Победы, посвященному 75-й годовщине Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ЧФ.

"9 мая в Севастополе по улице Ленина пройдет механизированная колонна, в составе которой кроме действующих образцов вооружения и военной техники будут представлены поставленные на ход образцы боевых машин времен Великой Отечественной войны", - отмечается в сообщении.

Специалисты отдельного ремонтно-восстановительного батальона уже приступили к восстановительным и реставрационным работам на технике, недавно доставленной с территории мемориального комплекса Сапун-гора в Севастополе.

У военнослужащих ремонтного подразделения имеется двухлетний опыт восстановления и постановки на ход танков Т-34 и ИС-2, самоходной артиллерийской установки СУ-76 и легендарной "Катюши" (пусковой установки БМ-13), которые принимали участие в Параде Победы в городе-герое Севастополе в 2018 и 2019 годах.

В 2020 году планируется восстановить еще пять образцов, в том числе противотанковую самоходную артиллерийскую установку СУ-100, тяжелую самоходную-артиллерийскую установку ИСУ-122 на базе танка ИС с орудием калибра 122 мм и ИСУ-152 с орудием калибра 152,4 мм, а также боевую машину реактивной артиллерии БМ-31-12, получившую прозвище "Андрюша", и автомобиль ЗИС-12 с зенитной автомобильной прожекторной установкой.

После участия в параде Победы 9 мая вся техника вернется на территорию мемориального комплекса Сапун-гора в Севастополе для статичной демонстрации посетителям музея.

Теги
РоссияКрымПодготовка к 75-летию Победы
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