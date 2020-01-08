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Самый крупный в Ингушетии сад намерен вдвое увеличить производство яблок к 2023 году

Предприятие намерено выйти на международный рынок за счет получения необходимого сертификата о качестве производимой продукции

МАГАС, 8 января. /ТАСС/. Крупнейший в Ингушетии производитель фруктов "Сад-гигант "Ингушетия" намерен увеличить производство яблок к 2023 году с 24,26 до 55-60 тыс. т, рассказал ТАСС гендиректор предприятия Замир Балкизов.

"В 2019 году мы заложили 235 га сада, в 2018 году - 180 га, пока эти деревья не вошли в этап плодоношения. В 2019 году мы собрали урожай объемом 24,26 тыс. т продукции, а к 2023 году намерены довести объем произведенных фруктов до 55-60 тыс. т в год", - сказал он.

По словам Балкизова, предприятие намерено выйти на международный рынок за счет получения необходимого сертификата о качестве производимой продукции.

"Мы хотим получить международный стандарт [для производителей о безопасности их сельхозпродукции] Global GAP, чтобы мы могли войти в когорту тех, кто продает свою продукцию в странах Европы и арабского мира. Мы готовимся, к весне сможем пройти эту процедуру проверки, думаем, что ближе к лету станем обладателями заветного сертификата международного стандарта, а после из урожая 2020 года сможем совершить первые поставки за границу", - отметил он, добавив, что сейчас предприятие занимается поиском надежного партнера на рынке Ближнего Востока.

"Сад-гигант "Ингушетия" - первый интенсивный фруктовый сад в Ингушетии. Это проект по выращиванию фруктов по европейским технологиям, позволяющим собирать до 55 т яблок с га. Он был заложен в 2013 году, сейчас на предприятии выращивают более 15 сортов яблок, а также черешню, сливу, персик, нектарин. Располагается агрокомплекс в Сунженском районе Ингушетии, всего под садами интенсивного типа в регионе находится более 1,1 тыс. га земли.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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