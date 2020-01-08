Власти КБР планируют увеличить экспорт продукции АПК к 2024 году

НАЛЬЧИК, 8 января. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) планируют к 2024 году увеличить объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) более чем в два раза в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития региона Борис Рахаев.

"В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" предусматривается выполнение ряда целевых показателей по экспорту КБР, в том числе увеличение к 2024 году объема экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2,2 раза", - сказал министр.

Кроме того, власти региона планируют увеличить объем экспорта оказываемых услуг в 5,3 раза к уровню 2017 года, а также количество компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства вдвое. В 2021 году местные власти планируют внедрить региональный экспортный стандарт 2.0. В соответствии с федеральным проектом, в 2019 году инструменты стандарта внедрялись в пилотном режиме в 10 субъектах РФ, в 2020-2021 гг. планируется его внедрение в остальных 75 регионах.

Также, по словам Рахаева, в целях реализации регионального проекта "Экспорт услуг" подписано соглашение, по которому республика в прошлом году по объему экспорта услуг должна была достичь $2,7 млн, а к 2024 году показатель должен вырасти до 3,9 млн долларов.

Ранее в министерстве сельского хозяйства региона ТАСС сообщили, что в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в республике увеличился объем экспорта сельскохозяйственной продукции почти на 8%. Республика экспортирует зерно кукурузы, кондитерские изделия и безалкогольные напитки. Регион в небольших объемах также реализует кукурузный крахмал, этиловый спирт, комбикорма и консервированные овощи.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.