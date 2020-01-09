Власти Севастополя планируют приобрести новый паром для городских морских перевозок

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Новый паром планируется приобрести для морских перевозок через Севастопольскую бухту. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в четверг дал соответствующее поручение.

Северную сторону Севастопольской бухты и его основную часть связывает морское сообщение: пассажирские катера и паромы для легкового транспорта; сообщение нередко прерывается из-за погодных условий или поломок паромов. Дорога по берегу вокруг бухты занимает намного больше времени. По данным правительства региона, паромы, которые курсируют через бухту, построены еще в 1980-х годах. На судне, работавшем на линии в новогодние праздники, возникла неисправность, и паромное сообщение через бухту на некоторое время было прервано.

"У меня просьба: подготовьте предложения по приобретению нового парома. Практика прошедшего года показала, что поломки происходят, с завидной регулярностью прерывается сообщение", - дал поручение Развожаев подчиненным на аппаратном совещании.