Снегопады и гололедица ожидаются в регионах Центральной России

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют снегопады, местами мокрый снег, метель и гололедицу в большинстве областей Центрального федерального округа (ЦФО) 9-11 января. Температура воздуха будет колебаться от плюс 2 до минус 7 градусов, сообщили ТАСС в четверг в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Метеопредупреждение о непогоде 9-10 января объявили в Брянской, Рязанской, Тульской, Калужской, Костромской, Курской областях."Местами ожидаются осадки: снег, переходящий в мокрый снег, дождь, местами метель, ухудшение видимости до 1 км, усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица", - сообщили в ЦГМС Рязанской области.

В этих регионах температура воздуха будет колебаться от плюс 2 градусов в дневные часы до минус 3-7 градусов ночами. В Орловской и Владимирской областях также возможна метель, порывы ветра до 11 м/с. "Днем около нуля, ночью до минус 2, на дорогах гололедица. Однако уже в пятницу днем температура поднимется до плюс 1, ночью опустится до минус 1 градуса, без осадков", - сказали ТАСС в гидрометцентре Орловской области.

Умеренный снег, похолодание до минус 8 градусов ночами в ближайшие двое суток ожидаются в Липецкой области, в Ярославской - небольшой снег и около минус 6 градусов. В Белгородской, Воронежской, Ивановской, Тамбовской, Тверской областях 9-10 января также пройдут снегопады разной интенсивности, мокрый снег, по данным местных ЦГМС, существенных заморозков не ожидается, в среднем ночами будет до минус 1-2 градусов, днем - до плюс 3 градусов. Небольшой туман на фоне оттепели возможен в Смоленской области.

По данным сайта Гидрометцентра России, непогода связана с прохождением через территорию ЦФО атмосферных фронтов циклона с центром над севером Скандинавии. 10 января его влияние ослабнет, но приблизится циклон с севера Белоруссии, который 11 января принесет снегопады преимущественно в южной половине округа. Ожидаются мокрый снег, гололед, усиление ветра до 17 м/с, местами метели.