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Программа модернизации первичного звена здравоохранения утверждена на Ставрополье

Власти региона намерены привлечь из федерального бюджета около 1 млрд рублей по этой программе в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Власти Ставропольского края завершили разработку программы по модернизации первичного звена здравоохранения. Документ уже направлен на рассмотрение в Минздрав РФ, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального минздрава.

Президент РФ Владимир Путин 20 августа 2019 года провел совещание по теме первичного звена здравоохранения. Он потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.

"Минздрав Ставропольского края завершил разработку региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках этой работы проведен полный анализ состояния медицинских учреждений, созданы их паспорта, определены объекты для привлечения федерального финансирования", - говорится в сообщении краевого управления по информационной политике.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе краевого минздрава, документ уже направлен на рассмотрение в Минздрав РФ. Анализ состояния медучреждений края показал, что около половины из них нуждаются в ремонте или обновлении оборудования. Документ включает в себя несколько подпрограмм.

"Это направление по развитию совершенствования организации оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию материально-технической базы учреждений первичного звена и их кадровому обеспечению. Последняя подпрограмма включает в себя, в том числе, меры по совершенствованию системы оплаты труда медицинских работников", - цитирует управление первого замминистра здравоохранения края Юрия Литвинова.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что власти региона намерены привлечь из федерального бюджета порядка 1 млрд рублей по программе развития первичного звена здравоохранения в 2020 году. По мнению Владимирова, это позволит не только увеличить капитальные вложения в сферу здравоохранения в регионе, но и провести модернизацию учреждений, развить телемедицину и другие направления.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВладимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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