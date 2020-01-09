Курорты Карачаево-Черкесии в новогодние каникулы посетили около 130 тыс. туристов

ЧЕРКЕССК, 9 января. /ТАСС/. Количество туристов и экскурсантов, которые посетили Карачаево-Черкесию (КЧР) в период новогодних каникул, увеличилось почти на 10% по сравнению с прошлым годом. За каникулы курорты республики посетили около 130 тыс. человек, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"В период новогодних каникул на курортах Карачаево-Черкесии, по предварительным данным, отдохнуло порядка 130 тыс. туристов и экскурсантов из различных регионов страны и зарубежья, что на 10 тыс. больше по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, с 31 декабря по 8 января все гостиницы курортов региона были полностью заселены туристами. Курорт Домбай посетили около 60 тыс. гостей, такой же туристический поток был зафиксирован за период новогодних каникул на курорте Архыз. Гости региона посетили также Тебердинский биосферный заповедник, ТК "Медовые водопады" и термальные источники "Жемчужина Кавказа".

Благодаря благоприятным природно-климатическим условиям и системам искусственного оснежения горнолыжный сезон на курортах региона продлится до апреля.

За 2018 год республику посетили более 1,3 млн туристов, в 2017 году этот показатель составил 1,2 млн. Самыми популярными местами для отдыха в КЧР остаются курорты Архыз и Домбай, Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".