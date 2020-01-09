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Чечня в 2020 году получит более 400 млн рублей на строительство объектов здравоохранения

Кроме того, на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в республике в текущем году планируется направить 1,5 млрд рублей

ГРОЗНЫЙ, 9 января. /ТАСС/. Чеченская Республика в 2020 году получит 448 млн 721 тыс. рублей на строительство объектов в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения", сообщается на сайте главы и правительства региона.

"В 2020 году в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения" Чеченская Республика получит на строительство детского инфекционного корпуса на 100 коек в Грозном 233 млн 749 тыс. рублей, а на восстановление третьего корпуса площадью 4,34 тыс. кв. м клинической больницы номер 1 - 214 млн 972 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики, строительство инфекционного корпуса для детей включает три двухэтажных блока, очистные сооружения, прачечную, дезинфекционную и санпропускники. "В настоящее время специализированные детские койки есть в больнице города Аргуна. Дети также госпитализируются в смешанные отделения районных больниц и республиканского центра инфекционных болезней. Отдельного курпуса в Грозном нет", - добавили в пресс-службе.

В Минздраве Чечни отметили, что в 2020 году также запланировано строительство шести ФАП, в том числе в горных районах.

Кроме того, на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в республике в текущем году планируется направить 1,5 млрд рублей.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.

Теги
РоссияСКФОЧечня
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