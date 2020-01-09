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В Беслане реконструируют очистные сооружения

Власти Северной Осетии планируют провести работы в течение года

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 января. /ТАСС/. Около 180 млн рублей направят на реконструкцию очистных сооружений в городе Беслан Правобережного района Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Вячеслав Битаров на сходе в районе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики региона, в настоящее время созданные в 2007 году очистные сооружения не работают, и загрязненная вода попадает в реку Терек.

"Соответствующий проект составлен. Надеюсь, в течение года мы приведем в порядок очистные сооружения. Параллельно будем работать над тем, чтобы многие другие пункты генплана были реализованы в течение трех-пяти лет: ремонт дорог, строительство социальных объектов, берегоукрепительные работы и так далее", - сказал Битаров. При реконструкции будут использовать только российское оборудование.

В сентябре на встрече с главой Минстроя РФ Владимиром Якушевым министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Северной Осетии Майран Тамаев сообщал, что стоимость реконструкции очистных сооружений в Беслане составляет 129 млн рублей, при этом строительство новых очистных потребуется 500 млн. По словам министра, очистные сооружения в Беслане не работают многие годы, и загрязненная вода попадает в реку Терек. Провести реконструкцию очистных планируется в 2020 году.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСКФОСеверная Осетия
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