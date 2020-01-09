В селе Экажево в Ингушетии в 2020 году построят футбольное поле и спортплощадку

МАГАС, 9 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии в 2020 году построят в сельском поселении Экажево новое футбольное поле с искусственным покрытием, а также воркаут-площадку и беговую дорожку в рамках нацпроекта "Демография", рассказал ТАСС министр спорта региона Али Дошхоклоев.

"Футбольное поле с искусственным покрытием в Экажево мы будем строить в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни". Оно будет типовым, размером 100 на 65 метров, выбор искусственного газона обусловлен долговечностью такого покрытия, которое может прослужить без замены около 15 лет, а также такое поле не требует особого ухода. По периметру поля будет располагаться беговая дорожка, состоящая из специализированной мягкой поверхности для меньшего травматизма детей, которые будут на нем заниматься", - сказал министр.

По его словам, также рядом будет располагаться открытая воркаут-площадка с турниками перекладинами и тренажерами. "В Экажеве ранее не было специализированного футбольного поля и спортплощадки, жители сами выберут их расположение. Ребятам приходилось либо ездить в другие населенные пункты, либо заниматься на импровизированных площадках, а теперь эта проблема будет решена, доля занимающихся спортом увеличится, а молодежь будет занята своим здоровьем и физической культурой", - добавил собеседник агентства.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.