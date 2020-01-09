{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В селе Экажево в Ингушетии в 2020 году построят футбольное поле и спортплощадку

По периметру поля пройдет беговая дорожка

МАГАС, 9 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии в 2020 году построят в сельском поселении Экажево новое футбольное поле с искусственным покрытием, а также воркаут-площадку и беговую дорожку в рамках нацпроекта "Демография", рассказал ТАСС министр спорта региона Али Дошхоклоев.

"Футбольное поле с искусственным покрытием в Экажево мы будем строить в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни". Оно будет типовым, размером 100 на 65 метров, выбор искусственного газона обусловлен долговечностью такого покрытия, которое может прослужить без замены около 15 лет, а также такое поле не требует особого ухода. По периметру поля будет располагаться беговая дорожка, состоящая из специализированной мягкой поверхности для меньшего травматизма детей, которые будут на нем заниматься", - сказал министр.

По его словам, также рядом будет располагаться открытая воркаут-площадка с турниками перекладинами и тренажерами. "В Экажеве ранее не было специализированного футбольного поля и спортплощадки, жители сами выберут их расположение. Ребятам приходилось либо ездить в другие населенные пункты, либо заниматься на импровизированных площадках, а теперь эта проблема будет решена, доля занимающихся спортом увеличится, а молодежь будет занята своим здоровьем и физической культурой", - добавил собеседник агентства.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияИнгушетияСКФО
Реклама на ТАСС
Спелеологи собрали данные о пещерах в районе урочища Хумалан в КБР для включения в кадастр
Специалисты обнаружили и частично прошли новые пещеры, дополнили топографические съемки внутри и на поверхности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС