В Кировской области образовали памятник природы регионального значения

КИРОВ, 9 января. /ТАСС/. Особо охраняемая природная территория, включающая три пойменных озера-старицы реки Вятки около Кирова, создана в Кировской области. Об этом в четверг сообщается на сайте правительства региона.

"В Кировской области завершено слияние в единую особо охраняемую природную территорию трех памятников природы - "Озеро Холуново", "Озеро Кривель", "Озеро Черное у деревни Малая Субботиха". Таким образом, в регионе образован памятник природы регионального значения "Комплекс пойменных озер Холуново, Кривель, Черное". Все три озера - это живописные пойменные озера-старицы реки Вятки около города Кирова. Это места отдыха и рыболовства", - говорится в сообщении.

В региональном Министерстве охраны окружающей среды пояснили, что объединенные в единую особо охраняемую территорию озера имеют общее происхождение, смежные границы и идентичные природные комплексы. На охраняемой земле нельзя размещать кладбища и скотомогильники, животноводческие комплексы, мойки автомобилей и другие объекты.

Всего, по данным министерства, в регионе до 2024 годы в рамках нацпроекта "Экология" создадут пять новых особо охраняемых природных территорий регионального значения: Камско-Порышский таежно-болотный комплекс в Верхнекамском районе, Кулыжская пойма в Вятскополянском районе, Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов "Ошеть" в Верхошижемском районе, "Междуречье Ацвежа и Юмы" в Свечинском районе и таежно-болотный комплекс "Светлое" в Белохолуницком районе. На этих территориях произрастают и обитают редкие и исчезающие виды растений и животных. Например, в Верхнекамском районе встречаются занесенные в Красную книгу Кировской области вереск обыкновенный, пухонос альпийский, кувшинка четырехгранная, кубышка малая, сапсан, чернозобая гагара, беркут, скопа.

В настоящее время в регионе около 200 особо охраняемых природных территорий различных видов и категорий: государственный природный заповедник "Нургуш" федерального значения, три государственных природных заказника регионального значения: "Пижемский", "Былина", "Бушковский лес", более 170 памятников природы регионального значения, зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, а также более 20 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения. Общая площадь ООПТ составляет 347,1 тыс. га, или 2,89% от площади области.

Федеральным проектом "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" до 2024 года предусмотрено образование в России 24 новых особо-охраняемых природных территорий федерального значения.