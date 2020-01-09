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В Северной Осетии пострадавших в теракте в Беслане обеспечат санаторно-курортным лечением

Многим из них требуется специализированное лечение в клинике вертеброневрологии при санатории "Луч" в Кисловодске

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии обеспечат пострадавших в результате террористического акта, совершенного 1-3 сентября 2004 года в Беслане, санаторно-курортным лечением. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики глава республики Вячеслав Битаров на сходе в Правобережном районе.

Многим пострадавшим при теракте требуется специализированное лечение в клинике вертеброневрологии при санатории "Луч" в Кисловодске.

"Как сообщила первый заместитель министра труда и социального развития республики Анджела Мамаева, в ведомстве имеются обращения на получение путевок в данную клинику от 80 человек, однако вопрос финансирования не решен. Вячеслав Битаров дал поручение обеспечить пострадавших санаторно-курортным лечением", - говорится в сообщении.

В декабре 2019 года депутат Госдумы от Северной Осетии Зураб Макиев внес в нижнюю палату законопроект, дающий пострадавшим в результате теракта в Беслане и признанным инвалидами I и II групп право на лечение и реабилитацию за пределами России за счет средств федерального бюджета.

10 декабря президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по правам человека пообещал, что для пострадавших от действий террористов в Беслане будут продуманы дополнительные меры поддержки.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее умерли от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСКФОСеверная Осетия
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