Первая партия московских трамваев прибыла во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 10 января. /ТАСС/. Первые два трамвайных вагона из 10, которые власти Москвы подарили Владивостоку, прибыли в столицу Дальнего Востока, сообщает пресс-служба мэрии Владивостока.

"В ночь на 10 января во Владивосток на специальных автоплатформах доставили два трамвая из Москвы. Это первые из десяти вагонов, которые безвозмездно передали краевому центру столичные власти. Оставшиеся восемь ожидают во Владивостоке в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Вагоны уже доставлены в трамвайное депо, где их выгрузят и начнут готовить к выходу на маршрут. Они будут переданы на баланс ОАО "Электрический транспорт". По словам специалистов управления транспорта администрации Владивостока, несмотря на то, что трамваи не являются новыми, они находятся в хорошем техническом состоянии, все прошли капитальный ремонт.

Владивостокский трамвай насчитывает более чем столетнюю историю. В настоящее время во Владивостоке действует один трамвайный маршрут, протяженностью около 5 км, на котором ежедневно работает 14 трамваев.

В последний раз трамвайное депо Владивостока обновлялось в 1996 году, когда было закуплено три трамвая Ленинградского вагоностроительного завода. Ежегодно электрический транспорт города перевозит 6,3 млн человек. Договоренность о безвозмездной передаче транспортных средств 2005-2007 годов выпуска достигнута главами двух городов весной 2019 года.