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Многочисленные стада антилоп-дзеренов мигрировали на зиму в Забайкалье из Монголии

К концу мая большинство копытных покинут регион, но часть животных пополнит российскую популяцию этого вида
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© Евгений Епанчинцев/ТАСС, архив

ЧИТА, 10 января. /ТАСС/. Многочисленные стада краснокнижных антилоп-дзеренов, всего около 100 тыс. животных, мигрировали в Забайкалье из соседних районов Монголии. К концу мая большинство копытных покинут регион, однако часть животных пополнит российскую популяцию этого вида, сообщили в дирекции Сохондинского заповедника.

"Вся забайкальская Даурия, весь юг края, в этом году заполнен дзеренами. Данных по их общей численности у нас пока нет, но их около 100 тыс. голов. В Забайкалье стада копытных продержатся всю зиму, а весной начнут возвращаться обратно в Монголию. Часть животных может остаться, со временем сливаясь с местной оседлой группировкой дзерена", - сказал замдиректора заповедника Евгений Малков.

Эколог отметил, что, к примеру, для Кыринского района Забайкалья это крупнейшая миграция дзеренов за всю историю наблюдений. "Около 50 тыс. голов дзерена зашло с конца ноября 2019 года на территорию Кыринского района Забайкальского края из прилегающего Восточного аймака (провинции) Монголии. До этого рекордный заход антилоп отмечался в 2010 году, но тогда границу здесь пересекло вдвое меньше животных", - добавил Малков.

В беседе с корреспондентом ТАСС он уточнил, что, помимо Кыринского района, стада антилоп мигрируют и в другие степные районы на юге Забайкалья: Акшинский, Ононский, Борзинский.

Дзерен (зобастая антилопа) обитает преимущественно в степях и полупустынях Монголии и Китая. На территории России занесен в Красную книгу, встречается в забайкальской Даурии, Чуйской степи в Горном Алтае и Убсунурской котловине Тувы. При этом постоянно в России дзерен встречается только в Забайкальском крае. Популяция монгольских антилоп, обитавших в Забайкалье до начала ХХ века, вновь закрепилась на российской территории весной 2013 года. Животные тогда перекочевали из Монголии в Россию в поисках новых кормовых угодий.

В 2010 году Даурские степи Забайкалья вошли в проект Программы развития ООН, Глобального экологического фонда и Минприроды РФ по повышению защищенности степных экосистем России на особо охраняемых природных территориях. В 2011 году в Забайкальском крае создан природный заказник "Долина дзеренов" площадью более 200 тыс. гектаров для сохранения редких степных антилоп.

Теги
РоссияМонголияЗабайкальский крайДальний Восток
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