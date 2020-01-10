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На развитие Курильских островов в 2020 году направят почти 6 млрд рублей

Средства будут выделены в рамках федеральной целевой программы
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© Сергей Красноухов/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 января. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в этом году потратят на мероприятия в рамках федеральной целевой программы развития (ФЦП) Курильских островов (Сахалинская область) 5,9 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС председатель правительства региона Алексей Белик.

"Общий объем финансирования ФЦП на 2020 год предусмотрен в объеме 5,9 млрд рублей", - сообщил собеседник агентства и уточнил, что 1,3 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета, 4,6 млрд рублей - из областного.

Федеральная целевая программа социально-экономического развития Курильских островов утверждена постановлением правительства РФ в августе 2015 года. Она подразумевает комплексное развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, обеспечивающее привлекательные условия хозяйствования и жизнедеятельности населения Курильских островов. Действие программы рассчитано до 2025 года. Финансирование предполагается за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет внебюджетного финансирования.

Что будет сделано

По информации председателя правительства, в 2020 году планируются к реализации 32 задачи по программе по четырем основным направлениям. Первое направление связано с обеспечением бесперебойного воздушного и морского пассажирского и грузового сообщения между Курильскими островами, Сахалином, материком и полуостровом Камчатка. Второе подразумевает создание условий для опережающего развития Курил и эффективного использования их природного потенциала и продвижения инноваций. Кроме того, большое внимание будет уделено обеспечению жителей островов доступным и комфортным жильем, повышению качества жилищно-коммунальных услуг, услуг связи и комплексной безопасности жизнедеятельности. Четвертым направлением станет формирование условий для гармоничного развития человеческого капитала и кадрового потенциала Курил.

Среди 56 Курильских островов население есть только на четырех: Итурупе, Кунашире, Шикотане и Парамушире. В этом году на островах в рамках ФЦП планируется ввод фельдшерско-акушерского пункта в селе Дубовое, реконструированного участка автомобильной дороги на острове Кунашир, участка для врача общей практики, Дома культуры с библиотекой и заасфальтированных дорог в селе Малокурильское, реконструированных магистральных тепловых сетей в селе Крабозаводское на Шикотане, спортивно-оздоровительного комплекса в городе Северо-Курильске на Парамушире. Кроме того, в этом году на Кунашире будут введены в эксплуатацию 2,5 тыс. кв. м нового жилья, по 2 тыс. кв. м - на Шикотане и Итурупе. "Все объекты имеют большое социально-экономическое значение для Курильских островов", - рассказал Белик.

Помимо этого, продолжатся работы на объектах здравоохранения и образования. Речь идет о строительстве Северо-Курильской центральной районной больницы в городе Северо-Курильске на острове Парамушир, строительстве школ на 288 мест в Северо-Курильске и на острове Итуруп (в селе Рейдово на 132 места и в городе Курильске на 400 мест). Начнется строительство новой школы, совмещенной с детским садом, в селе Головнино на Кунашире и объектов дорожного хозяйства на Итурупе.

"За счет внебюджетных средств продолжится реализация инвестиционных проектов рыбопромышленными предприятиями по созданию производства по глубокой переработке рыбопродукции, по строительству завода по производству рыбной муки и рыбьего жира, а также по строительству лососевых рыбоводных заводов на территории муниципальных образований Курильских островов", - сообщил собеседник.

Также в рамках ФЦП будут проведены мероприятия по привлечению квалифицированных специалистов на Курилы. В программу включат выплаты стимулирующего характера для специалистов, переселяющихся на острова на постоянное место жительства и работающих в учреждениях муниципального и областного подчинения.

"Курильские острова дальше всех расположены от материковой части страны, мы значительно удалены даже от Сахалина. В связи с этим запасы продовольствия, топлива, медицинских препаратов, потребность в материалах для строительства дорог, жилья, социальных учреждений, регулярность морского и воздушного сообщения и почти все остальные вопросы могут встать под угрозу, если не заботиться о развитии наших островов. Кроме того, мы являемся границей нашей страны, а это немаловажный нюанс, если не самый важный вообще. Благодаря ФЦП Курилы заметно преображаются, и мы это видим", - сказали ТАСС в администрации Южно-Курильского городского округа на Кунашире.

Теги
РоссияСахалинская область
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