Кавказский заповедник в 2020 году начнет модернизацию действующих турмаршрутов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Кавказский государственный природный биосферный заповедник в текущем году не будет создавать новые туристические маршруты, сделав акцент на модернизации уже существующих. Об этом ТАСС сообщил директор заповедника Сергей Шевелев.

"Интерес к заповеднику у туристов стабильно растет, но, поскольку это именно заповедная зона, мы не планируем создавать новые турмаршруты к уже 16 уже существующим. Мы будем только расширять их небольшими ответвлениями, а также приступим к модернизации. Нам важно обустроить маршруты по последним мировым стандартам - это максимальный комфорт на стоянках с минимумом дополнительной инфраструктуры", - сказал директор.

Помимо природных достопримечательностей, на каждом из маршрутов есть уникальные географические, исторические объекты. Одна из целей - привлечь к ним внимание, развивать познавательный туризм - ботанические, геологические, орнитологические походы. При этом на стоянках желательно наличие биотуалетов, горячей воды, газа, чтобы исключить опасное для заповедной территории разжигание костров и приготовление на них пищи, пояснил Шевелев.

"Мы стремимся сделать наши маршруты более современными. Кстати, это не подразумевает интернет, поскольку большинство туристов от него целенаправленно отказываются, им хочется "раствориться" в природе, абстрагироваться от суеты мегаполисов. Работаем над тем, чтобы немного облегчить путь туристов, например, по знаменитой "тридцатке" - через горы к морю - вполне реально пройти без палатки, останавливаясь на ночлег на приютах и неся с собой только легкий спальник и личные вещи", - уточнил собеседник агентства.

Туристический поток в заповедник в 2019 году остался примерно на том же уровне, что и в предыдущем, - чуть более 250 тыс. человек. Выросло число желающих познакомиться с заповедником в формате экскурсий или выходного дня, очень популярны короткие маршруты, предусматривающие одну ночевку. В минувшем году заповедник посетили первые туристы с Ближнего и Среднего Востока, и благодаря заключенному договору с российским туроператором туристы из девяти государств Ближнего и Среднего Востока станут постоянными гостями заповедных троп, добавил директор заповедника.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Общая его площадь - более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.