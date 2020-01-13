"Мы были дерзкие". Как компания из Перми создала систему видеонаблюдения для Европы

Судебная полиция маленького итальянского городка Аппиньяно в Северных Апеннинах использует систему персонального видеонаблюдения. Программное обеспечение для нее разработала компания из Перми. В распоряжение служб защиты правопорядка Италии поступило 50 аппаратно-программных комплексов, и ПО оказалось уникальным, поскольку существующие на европейском рынке решения не способны работать в условиях прерывающейся связи, а российское смогло

"Мы сделали интеграцию российского софта с особым устройством, — рассказывает менеджер по международным проектам компании Macroscop (Eocortex) Яна Лобова. — Это нательная камера, она используется у следователей в некоторых подразделениях итальянской полиции. Мы проинтегрировали поддержку этого устройства. Камера крепится к телу следователя, незаметно встраивается в форму и записывает различные нарушения в работе с людьми. У нас была задача проинтегрироваться с этим устройством и записывать архив через FTP-сервер — это дополнительный протокол, по которому передаются данные".

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В условиях стабильной связи такая камера по 3G/4G передает на закрытый сервер аудио- и видеосигнал в онлайн-режиме. Когда связь обрывается, данные с камеры поступают в отдел полиции с задержкой, но без потерь качества и пробелов в видеозаписи. Пермская разработка позволила судебной полиции и следователям работать с видеоархивами, искать на записях нужные объекты, делать на них закладки и многое другое. С разработкой в Macroscop справились за три недели, когда компании-конкуренты были готовы выполнить работу минимум за полгода. Полиция Италии только осваивает этот продукт, а полицейское управление округа Ипр в Бельгии уже успешно им пользуется. Софт Eocortex используют Hugo Boss, Mövenpick, Hilton, Ikea, McDonald’s, "Лукойл" и многие другие в 55 странах мира. "У нас модель телефонных продаж. Все продажи происходят из Перми по телефону, в том числе в Австралию и Сингапур. Пока через холодные звонки осуществляется вход в страну. Нам удается очень быстро выполнять пожелания наших партнеров. То, что у других занимает месяцы, мы делаем быстро, и эта гибкость позволяет нам добиваться успеха", — рассказывает генеральный директор и сооснователь Macroscop Александр Коробков. Амбиции и офис с дырой Это он вместе со своим университетским товарищем Артемом Разумковым 11 лет назад поспешил влиться в "IP-революцию", еще учась на физическом факультете Пермского государственного университета. "Специализация у нас была — "компьютерные системы и телекоммуникация". Несмотря на то, что мы физики и университет классический, у нас был огромный блок, посвященный фундаментальным наукам, у нас была специализация прикладная, компьютерная. Мы — программисты, программированием увлекались со школы. А друзья с университета — вместе учились в одной группе. Я еще с первого курса работал в приборостроительной компании, которая занимается навигационным оборудованием, там занимался разработкой информационных и измерительных систем. <...> Артем работал в компании-интеграторе, которая занималась установкой камер, внедрением систем видеонаблюдения, СКУД и так далее. Артем разрабатывал системы видеонаблюдения. Однажды мы встретились, и он предложил мне вместе с ним поучаствовать в конкурсе фонда Бортника (Фонд содействия инновациям — прим. ТАСС), чтобы сделать интеллектуальную систему видеонаблюдения для IP-камер. На тот момент было начало IP-революции, когда рынок безопасности переходил с аналоговых камер на цифровые", — рассказывает Коробков.

Описание Александр Коробков © Пресс-служба Macroscop

Система видеонаблюдения, по словам Александра, тогда представляла собой монитор и охранника. Чтобы сделать его работу легче, тогда еще юные, но невероятно смелые и амбициозные программисты задумали разработать функцию, которая бы позволяла искать в видеопотоках и архивах данных людей по задаваемым приметам. "Допустим, мы говорим системе найти человека в синих джинсах и черной куртке. Система находит, в поле зрения каких камер такой человек появлялся, и дает оператору готовый результат. Мы с такими идеями подали заявку, мы написали коммерческую часть. Составили бизнес-план. Две недели мы сидели ночами, придумывали. Выиграли этот конкурс — и все началось. Мы нашли еще двух коллег, и нас стало четверо", — продолжает он. Первое время у разработчиков не было офиса, они работали дома. Позже перебрались в университет — точнее в аудиторию, которая располагалась в общежитии на территории студгородка. Ранее там был склад для хранения садового оборудования. По словам Коробкова, помещение было довольно колоритным: когда туда приехал первый инвестор — представитель венчурного фонда, он не переставал фотографировать "офис" и в какой-то момент, увлекшись, споткнулся и чуть было не упал в дыру в полу. К счастью, все обошлось, и без инвестиций компания не осталась. Уникальная функция "Получив деньги от инвестора, мы приступили к коммерциализации продукта. У нас появился отдел продаж, первые два менеджера, маркетолог. Мы переехали в настоящий офис — в здание "Витус" в центре Перми, на улице Ленина. В 2010 году первый раз съездили на выставку, с этого начался наш выход на рынок. Было очень тяжело, это был тяжкий труд, мы работали без выходных, сами участвовали во всем, наши инвестиции были довольно скромны, у нас не было огромных ресурсов", — говорит Коробков.