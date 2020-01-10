В Пятигорске в 2019 году турпоток иностранцев вырос на 15%

ПЯТИГОРСК, 10 января. /ТАСС/. Число иностранных туристов, посетивших город Пятигорск Ставропольского края в 2019 году, увеличилось на 15%, в целом турпоток возрос на 2%. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"По оперативным данным за 2019 год, город Пятигорск посетили 190,2 тыс. человек, что на 4 тыс. человек больше, чем в 2018 году. Плановый показатель на 2020 год - 190,4 тыс. человек. Поток иностранных граждан в 2019 году увеличился на 15%, что свидетельствует об известности туристических возможностей Пятигорска за рубежом", - сказал собеседник агентства. По его словам, наибольшее количество отдыхающих приезжают из Московской, Ростовской, Волгоградской областей, а также из Краснодарского края.

"Основная доля туристических посещений Пятигорска, безусловно, связана с лечебно-оздоровительным туризмом. При этом для привлечения дополнительного потока туристов в Пятигорске проводится множество событийных мероприятий разного направления и уровня. За 2019 года администрация города организовала и помогла провести свыше 50 мероприятий. Среди них традиционные восхождения на гору Бештау, посвященные празднованию 23 февраля и 9 мая, всероссийский турнир по фехтованию памяти Самбурова, открытие курортного сезона-2019, фестиваль национальных культур "Хоровод наций", посвященный Дню России, международный конкурс юных пианистов им. Сафонова, всероссийский фестиваль поэзии "Лермонтовские сезоны - 2019", - отметил представитель пресс-службы.

Он добавил, что в прошлом году в городе-курорте прошли также рок-фестиваль "Рок от гор", джазовый фестиваль "Пятигорская осень - 2019", фестиваль-иммерсивное шоу "Музыка в темноте", мультимедийный фестиваль с элементами 3D-mapping шоу и другие мероприятия. "В начале 2019 годов при поддержке администрации города создан туристско-информационный центр Пятигорска. При обращении в этот центр каждый посетитель может получить информацию о городских достопримечательностях, экскурсионных маршрутах и программах, коллективных средствах размещения, санаторно-курортных учреждениях, объектах питания, а также туристическую карту Пятигорска, афиши событийных мероприятий и прочие информационные материалы", - сообщили в пресс-службе.

В администрации добавили, что особенностью курортного сезона 2019 года в Пятигорске стал запуск проекта по предоставлению экскурсионных туров на электромобилях по курортной зоне города. Разработано пять маршрутов, по которым курсируют брендированные электромобили.

В настоящее время в Пятигорске функционирует 21 санаторно-курортное учреждение (5739 мест размещения), в том числе Научно-исследовательский институт курортологии и Пятигорская бальнеогрязелечебница, а также 69 гостиниц разного уровня - от хостелов до четырехзвездочных отелей (2543 места размещения).