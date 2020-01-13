Тысячи детских желаний. Как в Кузбассе взрослые становятся волшебниками

Чтобы совершить для кого-то чудо, нужно всего лишь сорвать с елочки открытку, после чего сразу станет ясно, что делать дальше. И тогда Рождество приходит даже туда, где на него не особо надеются, но втайне ждут, возможно, больше всего на свете

Есть дети, которым никогда не подарят подарки их самые близкие люди — просто потому, что таких людей у этих ребят нет. Это неправильно, решили в кузбасском Кемерове и стали сами исполнять новогодние мечты детей из детских домов и домов-интернатов. Причем придумали настолько удачную идею, что она работает вот уже 15 лет. Что найти под елкой "Все время накануне праздников звучали детские пожелания, и встал вопрос, как их исполнить для всех детей, кто это может сделать, ведь тогда детей в детских домах было значительно больше, чем сейчас. Так и родилась идея акции — чтобы дети написали свои желания на открытках, а мы украсили ими новогодние елки в самых людных местах — в детских магазинах, торговых центрах", — рассказывает замначальника управления образования администрации города Кемерово Надежда Григорьева. Роль Деда Мороза мог примерить на себя любой желающий, сняв с елки открытку и купив подарок. Добрыми гномами-помощниками стали волонтеры — кемеровские студенты с самого начала акции весь декабрь проводят у новогодних елок в торговых центрах, собирают и упаковывают подарки, а в январе накануне Рождества помогают развозить подарки по детским домам и вручают лично в руки, строго следя за тем, чтобы ни одно детское письмо не осталось без ответа. Акцию назвали "Рождество для всех и каждого", в 2005 году Кемеровская область стала одним из первых российских регионов, где она стартовала, а с 2010 года она стала областной и проводится в Кузбассе повсеместно — от небольших сел до крупных городов.

Дарить приятнее, чем получать подарки С начала декабря необычные, скромные и трогательные послания написали больше 3,5 тыс. воспитанников детских домов и школ-интернатов региона. Возраст самый разный — от полутора до 18 лет. Часто дети уже не верят в Деда Мороза, но вот в чудо, волшебство, а главное, в доброту совершенно незнакомых людей верить не перестает никто. "У нас 98 детей от двух с половиной до 18 лет, открытки с желаниями сделали все, — рассказывает директор детского дома города Ленинска-Кузнецкого Надежда Дементьева. — Малышам помогали воспитатели, старшие дети, кто не умел писать — рисовали свои желания. Вне зависимости от возраста все они, как и любые дети, ждут чуда. А когда желание исполняется — это и есть самое настоящее волшебство!" Новогодние желания у детей из детских домов ничем не отличаются от желаний их "домашних" сверстников. Дошколята мечтают о куклах и плюшевых медведях, машинах на пульте управления, роботах, ребята постарше — о часах, плеерах, сотовых телефонах, планшетах, спортивной форме с символикой любимой команды, косметике, украшениях. 13-летняя Алена из Ленинска-Кузнецкого в Деда Мороза не верит, но письмо написала. Желание у нее было простое, как и у любой девчонки: она мечтала о плойке для волос, чтобы делать красивые прически для праздников и выступлений, а еще о наборе для рисования. "Мне нравится выступать на сцене, а на сцене, конечно, хочется быть красивой, поэтому и подарок такой загадала. А еще я люблю рисовать, поэтому попросила набор для творчества. Исполнилось все, все праздники рисую — говорят, что хорошо получается".

Девятилетний Сережа — звезда местной футбольной команды, и мечта у него соответствующая — футбольная амуниция. Только размер он указать забыл, понадеялся на Деда Мороза. "Он же все видит", — приводит аргумент мальчик. Большого труда стоило кемеровчанке Алисе (свою фамилию женщина не захотела называть) исполнить мечту ребенка, чтобы форма футболиста пришлась впору мальчику, которого она никогда не видела. "Накануне Нового года с семьей приехали в торговый центр за подарками, увидели елку и просто захотелось исполнить чью-то мечту, подарить это ощущение праздника. Я подумала, что футбольная форма — это то, что поможет мальчику дальше развиваться, побеждать. И решила помочь. Угадать с размером было непросто, но у нас ребенок примерно такого же возраста, так что примеряли по нему. В итоге все подошло, я рада. И скажу вам — дарить подарок гораздо приятнее, чем получать — ни с чем не сравнимое ощущение волшебства", — признается женщина. Где водятся волшебники? Год от года год организаторы удивляются, как трепетно кузбассовцы относятся к детским мечтам, как долго выбирают подарки, с каким волнением их дарят. "Ежегодно внимание к акции не ослабевает, причем люди в ней участвуют самые разные. Общее у всех одно: отсутствует демонстративность, наоборот, часто подарки дарят анонимно, с помощью волонтеров", — рассказывает заместитель губернатора региона Елена Пахомова, уже несколько лет постоянно участвующая в акции. Рождественской феей в этом году себя почувствовала и кемеровчанка Ксения Кривко, которая в конце прошлого года завоевала титул самой красивой женщины в мире на конкурсе Mrs Global 2020, финал которого проходил в Китае. Ксения, как многодетная мать, хорошо знает, как важна для детей вера в чудо.

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