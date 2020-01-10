В Северной Осетии по нацпроекту закупят спецтхенику для тушения природных пожаров

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии приобретут до 2022 года 24 единицы спецтехники для тушения лесных пожаров по нацпроекту "Экология". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"До 2022 года планируется закупка 24 единиц спецтехники для тушения лесных пожаров на сумму 28 млн рублей. В этом году по национальному проекту "Экология" Северной Осетии был выделен 21 млн рублей. Уже закуплено 11 единиц специализированной техники и оборудования, в том числе тракторы, малые лесопатрульные комплексы, бульдозер", - сказал собеседник агентства.

Леса республики располагаются в основном в горной местности, что усложняет их наземное патрулирование. В 2019 году благодаря оперативным мерам реагирования на возгорания в лесу на территории республики не было допущено масштабных лесных пожаров.

В следующем году запланировано увеличить парк лесопатрульной техники на 4 единицы. Новая техника поможет не только в усилении работы по тушению пожаров в лесах, но и для строительства дорог противопожарного характера и прокладки минерализованных полос. Они будут оснащены всем необходимым инвентарем и помогут локализовать очаг пожара, а также не допускать перехода огня.

Нацпроект "Экология" разработан на период до 2024 года, в него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).