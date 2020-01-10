Расширение производства стеклотары в Дагестане создаст около 200 рабочих мест

МАХАЧКАЛА, 10 января. /ТАСС/. Реализация инвестиционного проекта по расширению производства стеклотары в городе Дагестанские Огни позволит создать около 200 рабочих мест. Общий бюджет инвестпроекта составит более 1,8 млрд рублей, сообщила ТАСС в пятницу руководитель пресс-службы министерства экономики и территориального развития Дагестана Зарема Уразаева.

"В 2020 году в Дагестане на базе завода ОАО "ДагестанСтеклоТара" в городе Дагестанские Огни планируется приступить к реализации инвестпроекта по модернизации и расширению действующего производства стеклотары, отвечающей евростандартам. Общий бюджет проекта составляет свыше 1,8 млрд рублей", - сказала Уразаева.

По ее словам, благодаря реализации данного проекта планируется создание 192 новых рабочих мест. "Проект предполагает строительство новой печи производительностью 240 тонн в сутки и установку производственного оборудования для выпуска стеклянной тары в объеме 216 млн штук в год в 0,5 литровом исчислении, емкостью от 0,1 до 5 литров облегченной стеклотары горловиной любого типа и диаметра", - уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что целью данного инвестпроекта является увеличение объемов выпуска продукции предприятия. "Завершение проекта и ввод его в эксплуатацию намечен на 2021 год", - заключили в Минэкономразвития региона.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2019 году экспорт стеклотары, производимой в Дагестане, почти вдвое возрос: со 129 до 245 млн рублей. Объем реализации этой продукции на внутреннем рынке составил 700 млн рублей.

ОАО "ДагестанСтеклоТара" (город Дагестанские Огни) является единственным производителем в республике стеклотары. Экспорт товаров осуществляется в Азербайджан, Грузию и Армению.