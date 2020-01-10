Экологи установят на склонах Эльбруса для туристов контейнеры для раздельного сбора мусора

НАЛЬЧИК, 10 января. /ТАСС/. Экологи установят контейнеры для пластика в виде бутылки высотой в четыре метра и большого сердца на горнолыжном курорте "Эльбрус". Раздельный сбор мусора начнут практиковать в излюбленном туристами месте впервые, сказал ТАСС в пятницу представитель Кабардино-Балкарской региональной общественной экологической организации "Эко-Нальчик" Зубер Ципинов.

"Мы сами изготавливаем контейнеры для батареек, уже 12 предоставили местным предпринимателям, которые установят их в отелях и кафе в Приэльбрусье. Помимо этого, мы в конце января привезем в Приэльбрусье большой железный контейнер в виде бутылки 4 метра в длину и 1,5 в диаметре, в нее будут собирать пластиковые бутылки. Еще один предприниматель, который сдает в аренду горнолыжное снаряжение, заказал большой контейнер в виде сердца, также для сбора пластика", - сказал Ципинов.

Он подчеркнул, что экологи хотят избавить Приэльбрусье от батареек и пластика. "Приэльбрусье - курорт мирового уровня и хочется, чтобы туристы тоже все это видели и участвовали в раздельном сборе мусора", - добавил Ципинов.

Курортная зона на склонах высшей точки Европы Эльбруса (высота над уровнем моря 5642 метров) находится в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы проложены на южных склонах горы. Канатная дорога на Эльбрусе считается самой высокогорной в Европе, верхняя точка подъемника расположена на высоте 3847 м над уровнем моря. Ежегодно курорт посещают сотни тысяч альпинистов и горнолыжников.