В Кавказском заповеднике в честь зубров создадут интерактивный музей под открытым небом

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Интерактивный музей под открытым небом, посвященный символу Кавказского государственного природного биосферного заповедника - зубру, планируется создать к 100-летию заповедной территории в окрестностях поселка Гузерипль в Адыгее. Об этом ТАСС сообщил директор заповедника Сергей Шевелев.

"Мы планируем к 100-летию заповедника на поляне возле поселка Гузерипль создать интерактивный музей под открытым небом, посвященный зубрам. Хотим воссоздать существовавший ранее зубропарк, чтобы гости заповедника, многочисленные туристы могли узнать, насколько самоотверженно трудились сотрудники заповедника, ухаживая за животными, пытаясь восстановить популяцию", - сказал он.

Место для интерактивного музея - в окрестностях Гузерипля - выбрано для удобства туристов. Сам же зубропарк размещался в семи километрах от кордона Киша, он представлял собой загон с кормовыми базами, сараем для укрытия животных от непогоды, родильными стойлами. Добраться до исторического места гостям заповедника сложно, к тому же сотрудники стремятся оградить зубров от излишнего беспокойства, пояснил Шевелев.

"Наши посетители будут знакомиться с историей исчезновения зубра, восстановления популяции и значимости охраны природы в заповеднике. Сегодня, согласно последнему учету, сделанному в августе прошлого года, на заповедной территории обитает 1150 особей краснокнижного животного, тенденция к росту - 20 % в год. К 100-летию заповедника, которое мы будем отмечать в 2024 году, планируется также издать книгу о зубрах", - добавил собеседник агентства.

Из истории зубропарка

Массовое истребление кавказских зубров или, как их называли, домбаев, началось еще во второй половине ХIХ века. А в 20-х годах ХХ века, несмотря на все усилия защитников и подвижников и создание в 1924 году Кавказского зубрового заповедника, последние домбаи исчезли на территории Кавказа.

Зубр-самец и четыре зубрицы прибыли в Кавказский заповедник в 1940 году. В окрестностях кордона Киша для них был сооружен зубропарк, от вожака стада по кличке Журавль родились два зубренка. В годы Великой Отечественной войны четыре раза фашисты бомбили зубропарк, но ни один зубр не погиб, а к концу войны стадо даже пополнилось.

Создание популяции в заповеднике вновь началось с девяти переживших военные действия зубров. В 90-х годах прошлого века из-за массового роста браконьерства на Западном Кавказе осталось чуть более 100 краснокнижных особей. По данным учетов последних лет в заповеднике обитает около 1150 зубров.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Общая его площадь более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.