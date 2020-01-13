Реставраторы восстановили найденную в Арктике пленку с хроникой 1970-х годов об Антарктиде

АРХАНГЕЛЬСК, 13 января. /ТАСС/. Сотрудники национального парка "Русская Арктика" в Архангельске восстановили и оцифровали обнаруженную на арктическом острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа кинопленку 1970-х годов. Как рассказал ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия парка Евгений Ермолов, когда пленка была обнаружена, специалисты были уверены, что на ней запечатлена жизнь самой северной в СССР и России полярной станции им. Кренкеля, но после оцифровки выяснилось, что там целая кинохроника об антарктической станции "Молодежная".

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Геофизическая полярная обсерватория имени Эрнста Кренкеля (ранее "Дружная") расположена на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа. Станция была открыта в 1957 году, на ней одновременно могли проживать до 200 человек. После пожара в 2001 году станция была законсервирована, свою работу она возобновила в 2004 году. Сейчас на станции работают 5-6 человек. "Бобина кинопленки была обнаружена в одном из заброшенных зданий обсерватории имени Кренкеля на острове Хейса. Было понятно, что это любительская съемка, как сейчас сказали бы, хоум-видео: разная пленка - цветная и черно-белая - склеена чуть ли не пластырем. Но в этом-то и ценность находки: с труднодоступных полярных станций очень мало кинокадров, и это в основном официальная хроника, на которую попадало далеко не все. Мы, конечно, были уверены, что здесь снята станция на острове Хейса, но там вдруг оказались кадры с другого края Земли, из Антарктиды", - сказал Ермолов. И вдруг пингвины Пленка, по словам собеседника агентства, была в ужасном состоянии: скукожившаяся, пожухлая, еще и покрытая плесенью. Но в парке решили, что ее нужно сохранить во что бы то ни стало. На первых кадрах, которые удалось рассмотреть, увидели льды и, как сначала подумали, моржа. "Зажать ее в киноаппарат было невозможно - она бы просто рассыпалась", - отметил Ермолов. Специалисты из киностудии "Помор-фильм", осмотрев находку, сказали, что смогут ее восстановить, хотя было непонятно, удастся ли сохранить слой с изображением. "Я периодически звонил Елене Шнайдер - специалисту, которая работала с пленкой, она мне рассказывала, как идет реставрация, ей самой было очень интересно, с таким артефактом здесь еще не работали, - вспоминает историк. - Она поясняет, что процесс идет, на пленке полярники, ракеты запускают, в снегу купаются, пароходы, вертолеты, виды станции, оранжерея, то есть все совпадает с тем, что должно было быть на острове Хейса. И тут она говорит: там пингвины. Я отвечаю: там не может быть пингвинов, наверно, это люрики или кайры (арктические птицы с черно-белым окрасом, внешне похожи на пингвинов - прим. ТАСС), их часто путают. И со спокойной душой жду завершения реставрации". В итоге на пленке действительно оказались настоящие пингвины. И в целом хроника посвящена жизни полярников в Антарктиде. "Поглядев ее подробнее, мы поняли, что это станция "Молодежная", это где-то 1970-е годы. Получилась такая взаимосвязь Арктики и Антарктики, очень близкая. Люди, которые работали в Арктике, работали и в Антарктиде тоже. Автор, скорее всего, привез эту кинопленку, чтобы показать своим коллегам, друзьям на острове Хейса, как он работал в Антарктиде", - пояснил Ермолов. До реставрации бобина с пленкой помещалась в одну стандартную коробку. На киностудии предположили, что получится примерно 10 минут видео. Но материал был настолько сухой, что после обработки специальными реагентами увеличился почти вдвое. В итоге хронометраж фильма составил 39 минут. "Это настоящий авторский фильм, хоть там нет титров: начало и конец картины, это кинохроника, которая не растиражирована, ее нет в архивах, здесь сто процентов есть моменты, которые не попали в кадры официальных хроникеров, которые приезжали туда", - сказал собеседник агентства.

Станция "Молодежная" работала в Антарктиде с 1962 года. На ней могли одновременно жить до 150 человек. "Она прибрежная, находится на побережье океана. На тот момент это был целый городок, очень мощная и передовая станция, ее даже называли столицей советской Антарктики", - пояснил Ермолов. В 1999 году база была законсервирована, а в 2006 году переведена на сезонный режим работы, то есть только летом. Ракеты для исследования атмосферы После кадров с пингвинами на пленке показан запуск метеорологической ракеты М-100. Они использовались для высотного зондирования атмосферы и поднимались до 100 км, гораздо выше обычных метеорологических зондов. Ракета передавала данные о температуре, влажности, давлении и другие параметры. У первых ракет часть с приборами спускалась на парашюте, и ее приходилось искать, при этом был риск, что аппаратура упадет в море. У более поздних модификаций информация передавалась прямо в полете. В полярных областях специально проводили запуски во время полярного сияния, чтобы собрать информацию об ионосфере при этом явлении. "Советских станций зондирования было несколько: от почти Северного полюса на острове Хейса до Антарктики. Плюс несколько промежуточных в стране, а также в Индии и на судах, которые производили запуски в море, - рассказал Ермолов. - Было очень важно проводить эти запуски по всему земному шару. Похоже, что автор фильма был именно ракетчик, занимался пусками метеорологических ракет, поскольку в фильме есть несколько запусков".

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Со стартовой площадки на острове Хейса в период с октября 1957 по декабрь 1990 года было совершено более 1,5 тыс. успешных запусков метеорологических ракет М-100. А длинные ангары с огромными окнами, где проводилась сборка ракет, полярники использовали как оранжереи. "Одни и те же люди работали и в Арктике, и в Антарктике и привносили одни и те же практики. Вот, смотрите, огурцы растут, помидоры", - показывает Ермолов кадры хроники. Цветная пленка сохранилась хуже черно-белой, но на ней вполне можно рассмотреть красные помидоры среди зеленых листьев. В фильме несколько раз показана разгрузка судов снабжения, например, ледокола "Михаил Сомов", который сейчас работает в Арктике. "Такой привычный для нас в Арктике "Михаил Сомов" стоит разгружается у ледового причала, и вдруг начинают выпрыгивать пингвины", - отметил собеседник агентства. Любопытные птицы постоянно гуляли по станции и сопровождали полярников. Антарктический парад и балалайки Показано на пленке и то, как полярники проводили свободное время. Они играли в футбол и волейбол на снегу, в унтах, теплых куртках и шапках, ловили рыбу. Причем на одном из кадров часть группы берет пробы воды, рядом сидит человек с удочкой, а в стороне их коллеги гоняют мяч. На станции была и художественная самодеятельность. Один из фрагментов фильма посвящен концерту: полярники бьют чечетку, поют под баян и гитары, показывают театральные этюды. На "Молодежной" был народный коллектив, у одной из балалаек даже подписано имя - "Сосулька". На станции работал художник, ему автор посвятил часть съемки: он снят за мольбертом и отдельно показаны картины. "Жаль, не очень рассмотреть лицо - бородатый и лохматый. И человек явно работал в Арктике: на его картинах есть и белые медведи", - сказал Ермолов. На базу приезжали гости, в том числе, видимо, с других антарктических станций. А сотрудники "Молодежной" посещали, например, американский ледокол. "Вот гости, скорее всего, с чилийской станции, как положено, с подарками, - показывает Ермолов. - А вот, похоже, американцы. Смотрите, как "Робертсон" (небольшой вертолет - прим. ТАСС) лихо заходит на посадку. Прямо мастер парковки. Общение было налажено, несмотря на все внешнеполитические сложности, люди общались, ездили друг к другу на станции".