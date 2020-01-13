Реставраторы восстановили найденную в Арктике пленку с хроникой 1970-х годов об Антарктиде

АРХАНГЕЛЬСК, 13 января. /ТАСС/. Сотрудники национального парка "Русская Арктика" в Архангельске восстановили и оцифровали обнаруженную на арктическом острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа кинопленку 1970-х годов. Как рассказал ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия парка Евгений Ермолов, когда пленка была обнаружена, специалисты были уверены, что на ней запечатлена жизнь самой северной в СССР и России полярной станции им. Кренкеля, но после оцифровки выяснилось, что там целая кинохроника об антарктической станции "Молодежная".
Геофизическая полярная обсерватория имени Эрнста Кренкеля (ранее "Дружная") расположена на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа. Станция была открыта в 1957 году, на ней одновременно могли проживать до 200 человек. После пожара в 2001 году станция была законсервирована, свою работу она возобновила в 2004 году. Сейчас на станции работают 5-6 человек.
"Бобина кинопленки была обнаружена в одном из заброшенных зданий обсерватории имени Кренкеля на острове Хейса. Было понятно, что это любительская съемка, как сейчас сказали бы, хоум-видео: разная пленка - цветная и черно-белая - склеена чуть ли не пластырем. Но в этом-то и ценность находки: с труднодоступных полярных станций очень мало кинокадров, и это в основном официальная хроника, на которую попадало далеко не все. Мы, конечно, были уверены, что здесь снята станция на острове Хейса, но там вдруг оказались кадры с другого края Земли, из Антарктиды", - сказал Ермолов.
И вдруг пингвины
Пленка, по словам собеседника агентства, была в ужасном состоянии: скукожившаяся, пожухлая, еще и покрытая плесенью. Но в парке решили, что ее нужно сохранить во что бы то ни стало. На первых кадрах, которые удалось рассмотреть, увидели льды и, как сначала подумали, моржа. "Зажать ее в киноаппарат было невозможно - она бы просто рассыпалась", - отметил Ермолов.
Специалисты из киностудии "Помор-фильм", осмотрев находку, сказали, что смогут ее восстановить, хотя было непонятно, удастся ли сохранить слой с изображением. "Я периодически звонил Елене Шнайдер - специалисту, которая работала с пленкой, она мне рассказывала, как идет реставрация, ей самой было очень интересно, с таким артефактом здесь еще не работали, - вспоминает историк. - Она поясняет, что процесс идет, на пленке полярники, ракеты запускают, в снегу купаются, пароходы, вертолеты, виды станции, оранжерея, то есть все совпадает с тем, что должно было быть на острове Хейса. И тут она говорит: там пингвины. Я отвечаю: там не может быть пингвинов, наверно, это люрики или кайры (арктические птицы с черно-белым окрасом, внешне похожи на пингвинов - прим. ТАСС), их часто путают. И со спокойной душой жду завершения реставрации".
В итоге на пленке действительно оказались настоящие пингвины. И в целом хроника посвящена жизни полярников в Антарктиде. "Поглядев ее подробнее, мы поняли, что это станция "Молодежная", это где-то 1970-е годы. Получилась такая взаимосвязь Арктики и Антарктики, очень близкая. Люди, которые работали в Арктике, работали и в Антарктиде тоже. Автор, скорее всего, привез эту кинопленку, чтобы показать своим коллегам, друзьям на острове Хейса, как он работал в Антарктиде", - пояснил Ермолов.
До реставрации бобина с пленкой помещалась в одну стандартную коробку. На киностудии предположили, что получится примерно 10 минут видео. Но материал был настолько сухой, что после обработки специальными реагентами увеличился почти вдвое. В итоге хронометраж фильма составил 39 минут. "Это настоящий авторский фильм, хоть там нет титров: начало и конец картины, это кинохроника, которая не растиражирована, ее нет в архивах, здесь сто процентов есть моменты, которые не попали в кадры официальных хроникеров, которые приезжали туда", - сказал собеседник агентства.
Станция "Молодежная" работала в Антарктиде с 1962 года. На ней могли одновременно жить до 150 человек. "Она прибрежная, находится на побережье океана. На тот момент это был целый городок, очень мощная и передовая станция, ее даже называли столицей советской Антарктики", - пояснил Ермолов. В 1999 году база была законсервирована, а в 2006 году переведена на сезонный режим работы, то есть только летом.
Ракеты для исследования атмосферы
После кадров с пингвинами на пленке показан запуск метеорологической ракеты М-100. Они использовались для высотного зондирования атмосферы и поднимались до 100 км, гораздо выше обычных метеорологических зондов. Ракета передавала данные о температуре, влажности, давлении и другие параметры. У первых ракет часть с приборами спускалась на парашюте, и ее приходилось искать, при этом был риск, что аппаратура упадет в море. У более поздних модификаций информация передавалась прямо в полете.
В полярных областях специально проводили запуски во время полярного сияния, чтобы собрать информацию об ионосфере при этом явлении. "Советских станций зондирования было несколько: от почти Северного полюса на острове Хейса до Антарктики. Плюс несколько промежуточных в стране, а также в Индии и на судах, которые производили запуски в море, - рассказал Ермолов. - Было очень важно проводить эти запуски по всему земному шару. Похоже, что автор фильма был именно ракетчик, занимался пусками метеорологических ракет, поскольку в фильме есть несколько запусков".
Со стартовой площадки на острове Хейса в период с октября 1957 по декабрь 1990 года было совершено более 1,5 тыс. успешных запусков метеорологических ракет М-100. А длинные ангары с огромными окнами, где проводилась сборка ракет, полярники использовали как оранжереи. "Одни и те же люди работали и в Арктике, и в Антарктике и привносили одни и те же практики. Вот, смотрите, огурцы растут, помидоры", - показывает Ермолов кадры хроники. Цветная пленка сохранилась хуже черно-белой, но на ней вполне можно рассмотреть красные помидоры среди зеленых листьев.
В фильме несколько раз показана разгрузка судов снабжения, например, ледокола "Михаил Сомов", который сейчас работает в Арктике. "Такой привычный для нас в Арктике "Михаил Сомов" стоит разгружается у ледового причала, и вдруг начинают выпрыгивать пингвины", - отметил собеседник агентства. Любопытные птицы постоянно гуляли по станции и сопровождали полярников.
Антарктический парад и балалайки
Показано на пленке и то, как полярники проводили свободное время. Они играли в футбол и волейбол на снегу, в унтах, теплых куртках и шапках, ловили рыбу. Причем на одном из кадров часть группы берет пробы воды, рядом сидит человек с удочкой, а в стороне их коллеги гоняют мяч. На станции была и художественная самодеятельность. Один из фрагментов фильма посвящен концерту: полярники бьют чечетку, поют под баян и гитары, показывают театральные этюды. На "Молодежной" был народный коллектив, у одной из балалаек даже подписано имя - "Сосулька".
На станции работал художник, ему автор посвятил часть съемки: он снят за мольбертом и отдельно показаны картины. "Жаль, не очень рассмотреть лицо - бородатый и лохматый. И человек явно работал в Арктике: на его картинах есть и белые медведи", - сказал Ермолов.
На базу приезжали гости, в том числе, видимо, с других антарктических станций. А сотрудники "Молодежной" посещали, например, американский ледокол. "Вот гости, скорее всего, с чилийской станции, как положено, с подарками, - показывает Ермолов. - А вот, похоже, американцы. Смотрите, как "Робертсон" (небольшой вертолет - прим. ТАСС) лихо заходит на посадку. Прямо мастер парковки. Общение было налажено, несмотря на все внешнеполитические сложности, люди общались, ездили друг к другу на станции".
Один из ключевых моментов хроники: большой парад, только не очень понятно, в честь 7 ноября или 1 Мая. Возведена трибуна, полярники построились в колонну. "И кульминация: парад техники, очень много техники. Во главе снегоход Буран со знаменем и дальше идут тяжелые машины с флагами. Причем на каждой какой-то транспарант: "Без воды ни туды и ни сюды!", "Полярникам - слава!", "К Югу! Ура!". Не меньше двадцати машин, парад по всем канонам. Видно, что люди готовились", - отметил историк.
Поиск автора
Ермолов бережно достает саму находку: видно, что она склеена из разных пленок, стыки соединены разным материалом. Сейчас ее нужно хранить в специальных условиях: кинопленка чувствительна к температуре, влажности и солнечному свету. Поэтому ее не будут экспонировать на выставках парка. "Сама пленка свою роль сыграла, главное - она передала материал", - пояснил историк.
Но кадры, которые были сняты, будут использовать для иллюстрации жизни и работы на советской полярной станции. Пуски метеорологических ракет и в Арктике, и в Антарктиде проводились аналогично. Можно демонстрировать этапы сборки системы и непосредственно запуск.
И в парке очень надеются найти автора съемки или его родственников и знакомых. "Автор стоит за камерой, поэтому мы не видим, кто он. Было бы очень здорово найти его, - сказал представитель парка. - Может кто-нибудь узнает себя, узнает хронику, может, родные увидят". В "Русской Арктике" планируют сделать небольшой дайджест из самых ярких и лучше всего сохранившихся кадров и разместить его на сайте нацпарка. "Сделаем какой-то сопроводительный рассказ, потому что ведь сейчас это картинка без звука. Снято, кстати, по всем правилам: хорошие ракурсы, камера нигде не дрожит, - добавил Ермолов. - Единственное, что, может быть, мы сейчас привыкли к более динамичной манере съемки".
Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория, в ее составе - архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.