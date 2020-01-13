Строительство канатной дороги в Дербенте начнется в 2021 году

МАХАЧКАЛА, 13 января. /ТАСС/. Строительство канатной дороги в дагестанском городе Дербенте планируется начать в 2021 году, завершение ее - в 2022 году, сообщил ТАСС в понедельник начальник управления архитектуры и градостроительства Дербента Иса Магомедов.

"Текущий год мы планируем потратить на проектирование, подготовку проектно-сметной документации, экспертизу, согласование и возможное внесение изменений, а в 2021 году планируем приступить непосредственно к возведению канатной дороги. И до конца 2022 года планируется завершить ее", - сказал Магомедов.

По его словам, сейчас завершается стадия проекта планировки территории. "Скоро будем переходить в стадию подготовки проектно-сметной документации. Есть определенные сложности, потому что <...> это уникальный случай - мы не строим ее в чистом поле, она пойдет по ткани города", - пояснил собеседник агентства.

Он сообщил, что общая протяженность канатной дороги составит 2,8 км, общий перепад канатки составит 190 м, будет 12 опор, они установлены на максимально возможном расстоянии друг от друга - от 150 до 300 м.

"И там, где канатка будет проходить над жилыми домами, на уровне земли шумовых эффектов не будет вообще. Кроме того, при проектировании учитывается возможное влияние канатки на историко-культурную ценность города как объекта всемирного наследия, то есть она будет строится так, чтобы не нарушать имеющуюся панораму, в том числе на крепость Нарын-Кала (памятник, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, главная достопримечательность Дербента)", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пропускная мощность канатки составит 500 человек в час. "В принципе для Дербента этого более чем достаточно. У нас будет самое современное оборудование, которое устанавливается сейчас на лучших курортах. Это будет канатка гондольного типа с прозрачными европейскими гондолами", - уточнил начальник управления.

Иса Магомедов добавил, что на сегодня объем средств на проект канатной дороги, который заложен в республиканской госпрограмме комплексного территориального развития Дербента, составляет 800 млн рублей. "Однако, возможно, что по итогам подготовки проектно-сметной документации стоимость проекта может составить около 1 млрд рублей", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщал, что власти Дербента планируют построить канатную дорогу от набережной к популярной среди туристов древней крепости Нарын-Кала.

Древний город России и мира

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек, ежегодно его посещают десятки тысяч туристов.