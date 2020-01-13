Власти Забайкалья завершат организацию новой системы обращения с ТКО к 1 февраля

ЧИТА, 13 января. /ТАСС/. Власти Забайкальского края намерены к 1 февраля завершить организацию перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом в понедельник сообщил и.о. вице-премьера края Андрей Гурулев.

Забайкалье 1 января 2020 года перешло на новую систему обращения с ТКО, сделав это на год позже большинства регионов России. К этому времени край прошел все необходимые стадии: выбран региональный оператор, утверждена территориальная схема обращения с отходами, определен единый предельный тариф на услуги оператора, есть договоренности с представителями бизнеса о замерах фактических отходов в 2020 году.

"Есть локальные проблемы, но мы решаем их в оперативном режиме. Все договоры с субподрядчиками заключены, они работают. Нам нужно завершить организацию логистики по вывозу мусора и до 1 февраля принять все места скопления ТКО в районах края, приступить к их оборудованию и централизованному вывозу отходов", - сказал Гурулев на оперативном совещании у губернатора Александра Осипова.

И.о. вице-премьера края добавил, что через 15 дней региональный оператор приступит к работе на территории четырех оставшихся районов Забайкалья - Газимуро-Заводского, Дульдургинского, Кыринского и Могойтуйского.

"Все решения приняты, все организовано, и примерно с 25 января [региональный оператор] полностью охватит эти районы", - заявил он.

Гурулев также подвел итоги работы по вывозу мусора в праздничные дни. "Региональный оператор за праздники вывез 16 кубометров мусора, установил в Чите 800 контейнеров. Организована работа диспетчерской службы, в которую поступило 4,5 тыс. обращений. С вывозом мусора в праздники, я считаю, справились", - заключил он.

Губернатор поручил к 21 января провести комплексную оценку качества перехода Забайкалья на новую систему обращения с ТКО. Осипов также поручил Гурулеву вместе с главами районов внимательно следить за ситуацией. "Ключевое сейчас - организовать работу самого регионального оператора на всей территории края и обеспечить правильную работу транспортных организаций, которые он нанимает, и объектов инфраструктуры - полигонов, сортировочных комплексов", - подчеркнул глава региона.

Отсрочка для Забайкалья

Реформа обращения с ТКО началась в РФ 1 января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Забайкалье переходит на новую систему на год позже других регионов. Власти края брали отсрочку из-за его неготовности к реформе, которая могла привести к негативным последствиям как для природы, так и для местных жителей. В беседе с корр. ТАСС Осипов пояснял, что "за предыдущие годы в регионе ничего не было сделано, чтобы реформа была осуществлена", и в конце 2018 года новому правительству края пришлось "с нуля этим заниматься". Он отметил, что в регионе не были проведены замеры образования мусора в разных районах и на разных объектах, и поэтому власти испытывали острую нехватку информации, необходимой для утверждения нормативов.

В начале октября правительство Забайкальского края утвердило территориальную схему обращения с ТКО, которая является ключевым документом для перехода на новую систему. Схема предполагает строительство семи полигонов, семи сортировочных комплексов и 31 площадки временного накопления. Построить все полигоны планируется до 2023 года. Их намерены разместить в городе Петровск-Забайкальский, поселках Оловянная и Новая Чара, а также в Читинском, Шилкинском, Краснокаменском и Чернышевском районах.