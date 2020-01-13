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Более 700 детей-сирот обеспечат жильем на Ставрополье в 2020 году

Для этого финансирование краевой программы увеличено до 800 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 13 января. /ТАСС/. Власти Ставропольcкого края выделят 800 млн рублей на обеспечение жильем 735 детей-сирот в 2020 году, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба губернатора.

"В текущем году планируется обеспечить жильем 735 детей-сирот. Для этого финансирование краевой программы увеличено до 800 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2019 году на Ставрополье перевыполнен план обеспечения жильем детей-сирот. Всего квартиры получили 505 человек вместо 500 запланированных.

"Увеличенные в два раза ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям начнутся в январе. На каждого ребенка в составе многодетной семьи в возрасте до 18 лет будет выплачено по 700 рублей", - отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что также стартует очередной этап краевой жилищной программы "Молодая семья", по которой в текущем году планируется обеспечить жильем около 1,4 тыс. семей. Общий объем бюджетных средств на эти цели составляет порядка 1 млрд рублей, что почти в 5 раз превышает показатель прошлого года. Губернатор потребовал от глав муниципальных образований взять на личный контроль реализацию программы "Жилье для молодой семьи" на территории края.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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