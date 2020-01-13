Дорогу к курорту "Архыз" в КЧР реконструируют до 2024 года в рамках нацпроекта

ЧЕРКЕССК, 13 января. /ТАСС/. Более 24 км дороги, соединяющей город Черкесск, Хабезский район и ведущей к курорту "Архыз", реконструируют в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) до 2024 года. Об этом ТАСС в понедельник рассказал специалист управления "Карачаевочеркесавтодор" Алибек Берегетов.

"С 2020 года и до конца 2023 года планируем реконструировать более 24 км, из них в этом году будут реконструированы 5 км. В работы войдут полная замена земляного полотна, устройство двух слоев из асфальтобетона, а также ремонт труб, лотков и других искусственных сооружений", - рассказал собеседник агентства. В прошлом году, по его словам, был реконструирован участок в 900 м.

Реконструкцию в 2020 году планируется начать в марте-апреле. Как отметил Берегетов, эта дорога является одной из важных и главных в республике. "Она соединяет Черкесск с Хабезским районом, это дорога, проходящая через сам Хабез и являющаяся подъездом к дороге на курорт "Архыз" в Зеленчукском районе. Это одна из основных дорожных артерий региона", - сказал он.

Ремонт проводится в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Как отметил собеседник агентства, жители Хабезского района жалуются на плохое состояние дороги, реконструкция приведет ее в нормативное состояние. Кроме того, повысится пропускная способность.

"Дорога примыкает к федеральной трассе на "Архыз", это важно с точки зрения туризма. Также это дорога важна и для развития агропромышленной отрасли региона, поскольку на ней имеется много ответвлений, которые ведут к различным хозяйствам и заводам", - добавил Берегетов.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.