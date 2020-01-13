В Ингушетии построят Центр военно-патриотического воспитания молодежи на 200 мест

МАГАС, 13 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены построить круглогодичный корпус на 200 детей для создания на его базе республиканского Центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Правительством предлагается возвести на базе центра "Молодой патриот" и штаба ингушского отделения юнармейцев в Малгобеке жилой круглогодичный корпус на 200 мест для создания и размещения в нем Центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". На площади порядка 6 га уже есть спортивная площадка, футбольное поле, актовый зал, административное здание, в котором расположен пищеблок на 80 мест", - передает пресс-служба слова вице-премьера республики Марьям Амриевой.

Курировать проект будет региональный комитет по делам молодежи. В центре дети школьного возраста смогут получить как теоретические, так и практические знания в сфере военной подготовки.

"Все эти мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание молодежи, по задумке, должны реализовывать передовые педагогические идеи и образовательные технологии в сфере начальной военной подготовки будущих защитников Отечества. Их цель - воспитать сильное, умное, красивое и здоровое поколение патриотов, любящих свою Родину и готовых ее защищать", - цитирует также пресс-служба главу региона Махмуда-Али Калиматова, который гарантировал рассмотрение и реализацию всех приемлемых и эффективных предложений по проекту создания центра.

Помимо этого, глава региона призвал более ответственно подходить к военно-политическому информированию детей. "Прекратите детей - тех же юнармейцев - использовать в качестве массовки на мероприятиях, просто привозить на площадки и ставить в шеренгу в дождь, солнце. Они должны осознанно принимать в них участие, понимая, какое именно событие чествуется, что обозначает вся атрибутика и символика, почему их пригласили", - сказал Калиматов.