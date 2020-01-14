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В праздники посещаемость СТК "Горный воздух" на Сахалине выросла в 1,5 раза

Комплекс посетили почти 30,5 тыс. человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 января. /ТАСС/. Число посетителей спортивно-туристического комплекса (СТК) Сахалинской области "Горный воздух", большую часть которых составили туристы, в новогодние праздники достигло почти 30,5 тыс. человек, это в 1,5 раза больше показателей аналогичного периода 2019 года. Покататься на сноуборде и горных лыжах на Сахалин приезжали не только из разных регионов России, но и из Японии, Республики Корея, Канады, Польши, Нидерландов и Австралии, сообщается во вторник в пресс-релизе правительства региона.

Горнолыжный курорт "Горный воздух" является визитной карточкой Сахалинской области и известен далеко за пределами региона. В островном правительстве ТАСС рассказали, что ежегодно значительную часть всего туристического потока региона составляют именно посетители спортивного комплекса. В 2020 году его ждет крупная модернизация, на которую в областном бюджете только на первом этапе предусмотрено 1,5 млрд рублей. Благодаря этому СТК "Горный воздух" сможет принимать турниры международного уровня.

"На новогодних каникулах СТК "Горный воздух" встретил в полтора раза больше посетителей, чем в прошлом году. С 1 по 8 января 2020 года на спортивно-туристическом комплексе 30440 гостя совершили 172756 проходов", - говорится в распространенном сообщении. За этот же период в 2019 году на СТК побывали 20323 человека, которые прошли 106172 раза.

По информации пресс-службы, больше всего людей (4,6 тыс.) посетило горнолыжный курорт 5 января. На СТК открыто 25 километров трасс, работают современные подъемники. С прошлого зимнего сезона на территории комплекса работает новая входная группа.

Как сообщили ТАСС в областном правительстве, общее количество туристов Сахалинской области в 2019 году превысило 300 тыс. человек из России и зарубежных стран. Из них более 60 тыс. отдали предпочтение горнолыжному курорту.

СТК "Горный воздух"

Первые горнолыжные трассы и лыжные трамплины были построены на территории курорта еще в 1930-е годы, когда Тоехара (Южно-Сахалинск) совместно с японским городом Саппоро выступил как город - кандидат на проведение зимних Олимпийских игр 1936 года. В следующие десятилетия комплекс несколько раз реконструировался, однако в 1990-е годы с распадом Советского Союза туристическая база пришла в запустение и была возрождена только в середине 2000-х годов.

В 2016 году курорт "Горный воздух" стал территорией опережающего развития (ТОР). ТОР предоставляет специальный режим для инвесторов, который позволяет получать налоговые льготы, пользоваться другими преференциями. Реализация проектов в рамках ТОР направлена на создание в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма. В этом году из бюджета региона планируется выделить на совершенствование ТОР на месте СТК "Горный воздух" и инфраструктуры комплекса 1,5 млрд рублей.

В феврале этого года в регионе пройдет этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и слепых. Принято решение о проведении в Сахалинской области вторых зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" в 2021 году. Также рассматривается возможность проведения на территории области первенства мира по горнолыжному спорту среди юниоров в 2024 году.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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