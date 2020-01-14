Власти Ставрополья разрабатывают генплан развития Кавминвод

ПЯТИГОРСК, 14 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья разрабатывают проект генерального плана развития региона Кавказских Минеральных Вод. Он будет включать развитие инженерной инфраструктуры, модернизацию коммунальных сетей и создание новых курортных объектов, сообщила во вторник пресс-служба главы края.

"Мы развиваем курорты Кавказских Минеральных Вод, хотим привлекать сюда иностранных туристов, но, чтобы добиваться успеха, нужен свой комплекс действий. Важно создать адекватную инженерную инфраструктуру для развития санаторного комплекса - сегодня часто ее возможности ограничены. Также необходимы ремонт и модернизация действующих сегодня санаториев. Обеспечить это призван план развития курортного региона, к созданию которого мы подходим", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Владимирова.

По данным пресс-службы, проект генплана планируется представить на общественное обсуждение в ближайшие месяцы. Отмечается, что серьезной задачей остается развитие коммунальной инфраструктуры региона Кавминвод. По оценке, на устранение существующих проблем только с водоснабжением и канализацией потребуется до 40 млрд рублей.

Владимиров акцентировал внимание на том, что модернизация коммунальных сетей - базовое условие для развития всего региона, не только его курортных зон. "Эти вопросы должны постоянно присутствовать в повестке нашей работы и находить отражение в стратегических планах развития региона", - отметил он.

Как фактор развитие курортного потенциала края рассматривается также создание новых курортных объектов. Губернатор нацелил на самый тщательный и взвешенный подход при подборе таких предложений - должны учитываться не только финансово-экономические параметры, но интересы защиты природного потенциала Кавминвод. Владимиров поручил до начала весны составить перечень возможных предложений для дальнейшего проектирования.

"Они должны быть конкретными, с параметрами, суммами. Только после этого все вместе мы решим, что из этого следует осуществить, а что - нет", - прокомментировал он.