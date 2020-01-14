В 42 сельских школах Северной Осетии в сентябре 2020 года создадут "Точки роста"

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 января. /ТАСС/. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" будут созданы в 2020 году в 42 школах Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщила министр образования и науки республики Людмила Башарина.

"В 2020 году благодаря нацпроекту "Образование" в 42 сельских школах Северной Осетии появятся центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Они откроются в сентябре, педагоги, которые будут там работать, пройдут курсы повышения квалификации", - сказала Башарина.

"Точки роста" будут созданы в сельских школах всех районов республики. Предметы "Технология", "Информатика" и "ОБЖ" будут изучать на новом учебном оборудовании. После уроков у детей появится возможность заниматься цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлением, а также научиться играть в шахматы или создавать медиапродукт.

В центрах образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" школьники приобретут навыки работы в команде, смогут готовиться к участию в региональных и федеральных конкурсах. Всего на создание "Точек роста" из федерального бюджета направят 46,9 млн рублей. В 2019 году "Точки роста" созданы в 17 сельских школах.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.