Кабардино-Балкария подаст заявку на создание НОЦ в СКФО в рамках нацпроекта "Наука"

НАЛЬЧИК, 14 января. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) готовит заявку на создание научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня на Северном Кавказе в рамках нацпроекта "Наука". Ожидается, что конкурс будет объявлен Министерством науки и высшего образования РФ в феврале, сообщила во вторник ТАСС проректор по научно-исследовательской работе Кабардино-Балкарского госуниверситета Светлана Хаширова.

"В настоящее время мы готовим конкурсную заявку на создание НОЦ, разрабатываем программу деятельности. Конкурс по отбору проектов будет объявлен Министерством науки и высшего образования РФ в первом квартале этого года", - сказала она, отметив, что КБР может рассчитывать на создание такого центра в виду наличия хорошего научного и производственного потенциала.

В числе разработок, которые проводятся в республике на мировом уровне, Хаширова отметила исследования, начиная от нейтрино и заканчивая технологиями переработки отходов. "У нас идут исследования нейтрино, разрабатываются интеллектуальные системы - нейросетевая видеоаналитика, (проводит компания ITV - одна из трех крупнейших в мире), материалы нового поколения - суперконструкционные полимеры для адитивных технологий - здесь достигнуты импортоопережающие результаты. Кластер "Зеленая экономика", который включает в себя сельское хозяйство с новыми технологиями, здесь же переработка отходов, разработка экологически безопасных продуктов. Практически все направления имеют мировой уровень, и мы можем претендовать на создание НОЦ", - отметила собеседница агентства.

В подготовке заявки задействованы более 30 организаций и предприятий, в том числе вузы, НИИ, крупные предприятия реального сектора экономики. "Сейчас мы активно работаем с республиканскими властями, Минэкономразвития, Минпромом, Минпросвещения КБР и те проекты, которые планируем предлагать в рамках НОЦ, будут входить в крупные инвестиционные проекты, планируемые к реализации в республике до 2024 года. Кроме этого подтвердили свое участие в НОЦ ряд крупных внешних предприятий, которые заинтересованы в покупке технологий, разрабатываемых у нас", - добавила Хаширова.

Создание сети из 15 НОЦ мирового уровня, призванных объединить университеты, научные институты и производство, является одной из задач нацпроекта "Наука". Согласно его целям, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран по научным исследованиям и разработкам в областях, определяющих приоритеты научно-технологического развития. Для этого должны быть созданы привлекательные условия ученым для работы в РФ.