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"Фестиваль студенческой урбанистики" пройдет 23 января в Пятигорске

На фестивале расскажут о проектной и грантовой деятельности

ПЯТИГОРСК, 14 января. /ТАСС/. Студенческий "Клуб урбанистики" и пятигорский центр молодежного инновационного творчества "Hi-TEch Импульс" проведут 23 января в Пятигорске "Фестиваль студенческой урбанистики", на котором расскажут молодежи о проектной и грантовой деятельности. Об этом сообщила во вторник журналистам пресс-служба министерства экономического развития Ставропольского края.

"В рамках фестиваля будут представлены кейсы по реализации грантовых молодежных проектов на Ставрополье. На мероприятии молодые урбанисты поделятся своим опытом проектной деятельности, методами и технологиями работы. Также на фестивале будут представлены новые проектные инициативы и дайджест мероприятий, форумов, конкурсов в области дизайна, урбанистики, архитектуры", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, основная цель фестиваля - популяризация проектной и грантовой деятельности среди молодежи, привлечение новых участников к деятельности клуба и формирование новых проектных заявок в 2020 году.

"Для развития экономики региона одним из приоритетов является формирование качественной городской среды. Бизнес развивается там, где комфортно жить и работать. Отрадно, что в решение этих вопросов активно включились воспитанники созданных по инициативе губернатора Ставропольского края центров молодежного инновационного творчества. В них формируется реальная элита профессиональных кадров, которые будут развивать не только наш край, но и экономику всей России", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития Ставропольского края Сергея Крынина.

В фестивале примут участие неравнодушные к благоустройству родного края граждане, студенты и молодые специалисты, школьники и воспитанники училищ, художественных школ.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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