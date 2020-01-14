Чечня намерена расширить географию полетов для развития туризма

ГРОЗНЫЙ, 14 января. /ТАСС/. Власти Чечни намерены расширить географию авиаперевозок для развития туризма и увеличения турпотока в регион. Об этом по итогам встречи с министром туризма Чечни Муслимом Байтазиевым написал в своем Instagram министр транспорта и связи региона Рамзан Черхигов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 2020-й годом туризма. Он считает, что это одно из основных и сложных направлений, которые необходимо развивать в регионе.

"За прошедший год Чеченскую Республику посетили около 200 тыс. туристов, однако туристический потенциал региона значительно выше, и для увеличения данной цифры мы планируем расширить географию полетов. Ну, а Минтуризма Чечни планирует заключать договора с различными туроператорами за пределами Чечни. Данная схема позволит не только увеличить количество туристов, въезжающих через наши воздушные ворота, но и увеличить географию полетов и их окупаемость", - написал Черхигов.

Также для увеличения туристической привлекательности власти намерены привести в соответствие с мировыми стандартами объекты транспортной инфраструктуры, для этого будет создана рабочая группа, которая проведет анализ ситуации для создания комфортных условий пассажирам наземного, воздушного и железнодорожного транспорта.

"Я сообщил Муслиму Байтазиеву о наших планах строительства инфраструктуры связи в горных районах республики, в том числе на туристических объектах. Действующие в регионе операторы связи довольно активными темпами ведут работу по установке базовых станций в горах Чечни, однако на некоторых объектах нет сотовой связи или ее качество нужно улучшить. Данный вопрос будет прорабатываться с операторами", - отметил министр и добавил, что в регионе будут созданы внутренние автобусные маршруты на курортные объекты республики для увеличения числа внутренних туристов.