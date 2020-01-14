Аэропорт Минводы в 2019 году увеличил пассажиропоток на 4%

ПЯТИГОРСК, 14 января. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Минеральные Воды (Ставропольский край) вырос на 4,2% за 2019 год по сравнению с 2018 годом и составил 2,5 млн пассажиров. Об этом во вторник сообщает пресс-служба главы Ставропольского края.

"Пассажиропоток в аэропорту Минеральные Воды в 2019 году составил примерно 2,5 млн человек", - говорится в сообщении. За 2018 год аэропорт обслужил более 2,4 млн пассажиров. Таким образом, рост пассажиропотока в 2019 году составил 4,2%.

"Росту [пассажиропотока] в наступившем 2020 году должно способствовать открытие здесь авиасообщения по 6 новым направлениям. Расширение авиа-географии поддерживается правительством края: для запуска новых рейсов предусмотрены субсидии из краевого бюджета", - отмечается в сообщении.

Губернатор края Владимир Владимиров сообщал ранее, что из Минеральных Вод в 2020 году будут открыты рейсы в Астрахань, Волгоград, Махачкалу, Симферополь, Сочи и Сургут.

Аэропорт Минеральных Вод - крупнейший на Северном Кавказе. Из него выполняются рейсы в 17 городов России и семь стран.