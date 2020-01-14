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В четырех школах Владикавказа будут преподавать осетинский язык на одном из диалектов

Обучение будет добровольным, по желанию родителей

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 января. /ТАСС/. Ученики нескольких школ Владикавказа с сентября 2020 года начнут изучать осетинский язык в литературной форме одного из диалектов - дигорского. Об этом ТАСС во вторник сообщил инициатор проекта, доктор филологических наук, профессор Тамерлан Камболов.

"С сентября этого года в четырех школах Владикавказа начнется изучение осетинского языка в дигорской литературной форме. Обучение в этих классах будет добровольным, по желанию родителей. В зависимости от наполняемости классов будет решаться вопрос об изменении количества школ с подобной методикой преподавания языка", - сказал Камболов.

Перед этим учителя пройдут курс повышения квалификации. В настоящее время проводится экспертиза учебников осетинского языка в дигорской литературной форме для детей. Планируется разработать линейку учебников - эту работу проведет кафедра ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного педагогического института.

Осетинский язык составляют иронский и дигорский диалекты. Также в нем выделяют несколько говоров: в Северной Осетии - куртатинский, алагирский, туальский, дигоринский, чиколинский, озрекский, уаллагкомский; в Южной Осетии - кударо-джавский, чисанский, рукский, гудский, ванельский.

"Развитие литературной нормы осетинского языка в двух вариантах на базе иронского и дигорского диалектов - сложившаяся традиция. В системе образования осетинский язык должен изучаться в обоих литературных вариантах, но по уже разработанным учебникам, которые позволяют каждому учащемуся изучать не только свою (иронскую или дигорскую) литературную форму, но и отличия в другом диалекте", - пояснил профессор.

Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и является, наряду с ягнобским, одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточных иранских языков. В настоящее время во Владикавказе, где проживает более половины населения Северной Осетии, лишь 10%-20% осетин-первоклассников владеют родным языком.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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