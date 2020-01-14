В Чечне намерены восстановить популяцию исчезающей эйзенамской форели в высокогорном озере

ГРОЗНЫЙ, 14 января. /ТАСС/. Популяцию эйзенамской форели, которая занесена в Красную книгу Россию, планируют восстановить в высокогорном озере Кезеной-Ам в Чечне. Об этом ТАСС сообщил директор одноименного курорта Юни Успанов.

"Сейчас нашли стадо в Дагестане, фермер поймал в горных реках 40 рыбок и пять лет их выращивает. Специалисты подтвердили, что они являются настоящей эйзенамской форелью, первые образцы малька получим уже в этом году. В дальнейшем ставим здесь сети, для того чтобы выращивать эту рыбу и возвращать ее поголовье в озеро", - сказал собеседник агентства.

Эйзенамская форель - подвид лососевых, чаще именуемых терской кумжой. Популяция этой рыбы всегда была небольшой, поскольку обитала и нерестилась только в пределах Кезеной-Ама. В 1963 году этот вид рыбы запустили в озеро Мохоч в соседнем Дагестане, которое образовалось в результате камнепада, однако, по словам Успанова, сейчас ее нет и там.

"Отличается такая форель не только своими вкусовыми качествами, но и размерами. Дайверы, которые изучали озеро Кезеной-Ам, свидетельствовали, что на уровне 50 м там были миллионные косяки разной рыбы, среди них метровые и полуметровые особи форели. Мы переживаем, что там даже если есть эйзенамская форель, то она доживает свой век", - добавил он.

Казеной-Ам - крупнейшее высокогорное озеро Северного Кавказа, расположенное на границе Чечни и Дагестана на высоте 1 869 м над уровнем моря. Котловина озера имеет крутые склоны и плоское дно. Глубина озера достигает минимум 74 м, однако есть впадины, точная глубина которых до сих пор не зафиксирована. Протяженность озера с севера на юг - 2 км, а с запада на восток - 2,7 км.