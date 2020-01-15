Реконструкция водохранилища в Приморье защитит от наводнений более 2,5 тыс. жителей

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Реконструкция водохранилища в селе Кугуки Уссурийского городского округа завершится в 2020 году и позволит защитить от стихии более 2,5 тыс. человек, которые ежегодно попадают в зону затопления. Согласно проекту, эта работа поможет предотвратить ущерб в размере 1,187 млрд рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе правительства Приморья.

"В 2020 году будет направлено 71,6 млн рублей для завершения реконструкции водохранилища на реке Кугуки в Уссурийском городском округе. <...> Количество жителей, попадающих в зону затопления, - 2725 человек. <...> Вероятный предотвращаемый ущерб от негативного воздействия вод, рассчитанный в ходе выполнения проектных работ по этому объекту, составляет 1,187 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Территория, прилегающая к Кугуковскому водохранилищу, ежегодно оказываются в числе наиболее пострадавших от паводка территорий. Наводнения подтапливают дома, смывают плодородный слой земли, в зоне подтопления оказываются культурные объекты, дороги, объекты инфраструктуры, промышленные объекты, в том числе цех по производству железобетонных изделий "Уссурийского водоканала", семь крестьянско-фермерских хозяйств общей площадью 416,6 гектара. В начале октября 2019 года президент России Владимир Путин поручил принять меры по предоставлению пострадавшим от наводнений нового жилья, оценке ущерба от стихии и формированию списков людей, имеющих право на выплаты и другую помощь. Бюджетам регионов выделили субсидии на помощь аграриям, в том числе в восстановлении посевных площадей.

План по защите от наводнений

В целом краевой план работы по защите от наводнений предусматривает строительство 12 новых и реконструкцию четырех гидротехнических сооружений в 13 населенных пунктах. Это позволит защитить почти 62 тыс. человек, территорию площадью 5545 гектаров. В частности, в 2019 году благодаря механизму субсидий из краевого бюджета завершился ремонт защитных дамб в селе Дальний Кут и селе Рощино Красноармейского района. В 2020 году субсидию получат шесть муниципалитетов.

"В 2019 году выполнены плановые работы в рамках переданных федеральных полномочий по расчистке и дноуглублению шести рек и ручьев на территории пяти населенных пунктов Партизанского городского округа, на реках Кулешовка и Спасовка в городе Спасск-Дальний", - сообщили в пресс-службе. В 2020 году специалисты будут расчищать и спрямлять русло реки Шкотовка и углублять ее дно, чтобы защитить села Центральное и Новороссия в Шкотовском районе. Предварительно, с Росводресурсами согласовано выделение на эту работу из федерального бюджета на 2020 год 18,4 млн рублей, ее планируется закончить в 2022 году.

В 2019 году специалисты подготовили и согласовали с федеральными органами власти списки зон затопления и подтопления для 11 населенных пунктов Хасанского, Дальнереченского, Партизанского, Кировского районов, Спасск-Дальний и Дальнереченска.

Из-за затяжных дождей летом 2019 года в Приморье были подтоплены 1,3 тыс. домов, в которых проживали около 13,2 тыс. человек, и почти 7,4 тыс. придомовых территорий. В зону паводка попали 47 населенных пунктов на территории 17 муниципальных образований. В конце августа 2019 года губернатор Приморья Олег Кожемяко ввел режим ЧС, который был полностью снят лишь в декабре.