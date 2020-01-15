Инженерную школу открыли в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Инженерная школа, построенная по федеральной целевой программе, открылась в Севастополе в среду. Ее ученики смогут получать углубленное образование по инженерному и медицинскому направлениям.

"Школа строилась 20 месяцев. Классы, которые здесь оборудованы, оборудование в лабораториях - уникальны. У нас в Севастополе еще не было такой предпрофильной и профильной подготовки, которая будет в этой школе. Надеюсь, сложится единый коллектив новой инженерной школы", - сказала на открытии директор департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова.

По данным пресс-службы правительства, школа состоит из шести блоков, соединенных между собой, и рассчитана на 720 учащихся, которые будут заниматься в одну смену. Для восьмых-девятых классов будет идти предпрофильная подготовка, а для 10-11 классов - профильная. Также предусмотрено дополнительное образование по инженерно-технологическому, естественно-научному, социально-экономическому, художественно-эстетическому направлениям.

Директор учреждения Ирина Крестинина рассказала журналистам, что в школе будет идти образование по двум профилям: инженерному и медицинскому направлениям. На данный момент учреждение полностью укомплектовано педагогами, а руководство школы отбиралось по конкурсу - на основании представленных концепций образовательного учреждения. Ученики в 10 и 11 классы в этом году не набирались, но школа уже сейчас переполнена, в нее записаны 765 детей, однако это не скажется на качестве образовательного процесса, уверена директор.

Ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев отметил, что вуз "чувствует особую ответственность за Инженерную школу", так как значительная часть педсостава - выпускники вуза. "Мы обещаем, что мы будем всегда рядом, будем помогать. Мы хотели бы, чтобы Севастопольский госуниверситет был вожатым для вашей школы, старшим товарищем. Наши двери, наши лаборатории всегда для вас открыты - приходите, мы будем вместе осваивать замечательный, увлекательный мир науки", - добавил он.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Общий объем ее финансирования с учетом последних корректировок составляет 961,2 млрд рублей.