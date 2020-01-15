На Ставрополье качественным водоснабжением до 2024 года обеспечат 49 населенных пунктов

ПЯТИГОРСК, 15 января. /ТАСС/. Власти Ставропольского края обеспечат качественное бесперебойное водоснабжение в 49 населенных пунктах, где проживают более 100 тыс. человек, до 2024 года. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В рамках "Программы повышения качества водоснабжения на территории Ставропольского края" до 2024 года планируется наладить качественное бесперебойное водоснабжение в 49 населенных пунктах, где живут почти 111,5 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что губернатор Ставрополья поставил задачу - до 2024 года обеспечить централизованным качественным водоснабжением почти 100% населения края.

По данным пресс-службы, на модернизацию систем водоснабжения на Ставрополье в 2020 году из краевого бюджета будет направлено более 700 млн рублей. Так, в этом году будет продолжено строительство межпоселкового водопровода в Новоалександровском городском округе. Новый водовод, который построят до конца 2021 года, обеспечит качественным централизованным водоснабжением более 3,6 тыс. жителей 7 населенных пунктов: поселков Присадовый, Ударный, Светлый, Встречный, Крутобалковский, Виноградный, Кармалиновский и хутора Мокрая балка. Стоимость проекта - 351 млн рублей, из них 96 млн рублей - средства федеральной казны, 255 млн рублей - краевые деньги.

Что будет сделано

"В этом году подводящие водоводы проложат к хутору Хорошевский и поселку им. Чкалова. Строительство магистрального водовода решит проблему с дефицитом воды в летний период в станице Ессентукская. Новый межпоселковый водовод к селам Юца, Садовое, Этока, Привольное, поселку Песковский, хуторам Новая Пролетарка и Тамбукан. Благодаря реализации этих проектов стабильно воду смогут получать более 19,5 тыс. жителей Предгорного района", - отмечается в сообщении.

Министерство сообщает, что в 2020 году будет завершена реконструкция водопроводной сети села Калиновское Александровского района. Суммарная протяженность водопровода, который предстоит восстановить, составляет около 36 км, что обеспечит бесперебойным водоснабжением более 3 тыс. селян. В рамках реализации программы капремонта систем водоснабжения в этом ремонт ждет Шпаковский групповой водопровод: здесь планируется замена участка протяженностью 13 км. Причем ремонтные работы будут проводиться без отключения водоснабжения потребителей.

Кроме того, сообщается, что будут завершены начатые в 2019 году работы по капитальному ремонту систем водоснабжения в Благодарненском горокруге, Андроповском, Кочубеевском и Предгорном районах. В 2020 году в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий" запланирована реализация мероприятий по строительству 5 объектов водоснабжения на сумму 220 млн рублей. Разводящие сети будут построены в станице Георгиевской Георгиевского горокруга и поселке Рощино Курского района. Реконструкция ждет разводящие сети в селе Солдато-Александровское Советского горокруга.