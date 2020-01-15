План развития первичного медицинского звена разработают в КБР в 2020 году

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) разработают план развития первичного медицинского звена до июня 2020 года, со сроком исполнения до 2024 года. Об этом в среду сообщил ТАСС глава региона Казбек Коков, комментируя послание президента Федеральному собранию.

В среду президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что региональные программы по модернизации первичного звена здравоохранения должны быть запущены уже летом. Дополнительно на ремонт и модернизацию будет выделено 550 млрд рублей. По данным региональных властей, 40% населения КБР проживает в сельской местности.

"По строительству фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) мы заявились (подали заявки на строительство в рамках различных федеральных программ - прим. ТАСС), кроме этого, у нас сейчас готовится территориальный план по развитию первичного звена медицины, который мы должны представить в первом полугодии, он будет готов до июня 2020 года, проработан и расписан до конца 2024 года. План предусматривает целый комплекс мер, который будет реализовываться до 2024 года, рассчитываем, что в рамках нацпроектов будем получать средства и будем софинансировать", - сказал Коков.

По данным региональных властей, в 2019 году в рамках национального проекта "Здравоохранение" в республике построили два фельдшерско-акушерских пункта, а за последние пять лет - 60, заявки подготовлены на строительство еще 30.

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". В рамках этого федерального проекта планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизацию работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.