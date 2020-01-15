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Заявку на создание НОЦ "Каспий" в Астрахани по нацпроекту сформируют в 2020 году

Создание центра будет способствовать росту инновационной активности и развитию научно-производственной кооперации

АСТРАХАНЬ, 15 января. /ТАСС/. Межрегиональный научно-образовательный центр (НОЦ) по изучению Прикаспийского региона планируют создать в Астрахани на базе Астраханского госуниверситета (АГУ) по нацпроекту "Наука". Проект поддерживают университеты Дагестана и Калмыкии, сообщил в среду ректор АГУ Константин Маркелов.

"В целях укрепления позиций России и достижения ее стратегических целей на Каспии необходимо скорейшее создание интеграционной структуры, курирующей научно-технологические и образовательные процессы, включая экспорт российского образования в страны Прикаспия и координацию международных проектов, связанных с различными аспектами развития региона. Для этого необходимо создать научно-образовательный центр перспективных исследований Каспийского макрорегиона (НОЦ "Каспий"). <...> В 2020 году запланирована подготовка заявки [на создание центра]", - сказал Маркелов в ходе стратегической сессии "Каспийский научно-образовательный центр - точка роста экономического потенциала юга России".

По его словам, реализовать проект планируется в рамках нацпроекта "Наука". Сейчас над проектом совместно с АГУ работают 10 научно-образовательных организаций Астраханской области, а также Калмыцкий госуниверситет им. Городовикова, Дагестанский государственный технический университет и Дагестанский госуниверситет.

Заместитель председателя правительства Астраханской области - министр экономического развития региона Казбек Хадиков, приветствуя участников сессии, отметил, что создание данного НОЦ будет способствовать росту инновационной активности и развитию научно-производственной кооперации.

"Основные направления деятельности НОЦ "Каспий" должны быть связаны с приоритетными для трех регионов - Астраханской области, Дагестана, Калмыкии - сферами: транспортно-логистической инфраструктурой, сохранением и восстановлением биоразнообразия моря, агропромышленным комплексом и формированием безопасного пищевого пространства, здоровьем населения Прикаспия и комплексной безопасностью Каспийского региона", - заметил Хадиков.

Нацпроект "Наука" реализуется в РФ с октября 2018 года по 2024 год включительно. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователя, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

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РоссияСеверный КавказСКФОДагестанКалмыкияАстраханская область
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