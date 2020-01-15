В КБР в 2020 году увеличат вдвое ввод детских садов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Порядка 30 детских садов построят в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2020 году, это почти в двое больше чем в 2019 году. Об этом в среду сообщил ТАСС глава региона Казбек Коков, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

В своем ежегодном послании Путин выразил недовольство темпами обеспечения детей яслями и потребовал от глав субъектов решить этот вопрос. До 2021 года должно появиться 250 тыс. мест, заявил глава государства.

"Для нас всегда стратегически было важным, как и в целом для всей страны, как и говорил президент - поддержка и сохранение нации. То, что касается детских садов, для детей до полутора лет, мы сегодня ввели 19 [построили в КБР в 2019 году], еще порядка 30 будем вводить в 2020 году. Все у нас под контролем, идем в рамках определенных целевых показателей, для нас это приоритет, и мы его исполняем", - сказал Коков.

По его определению, направления, обозначенные президентом в рамках вопросов демографии - это очень серьезный комплекс мер, который послужит стимулом для поддержания семей с детьми. "Это очень глобально, я считаю", - добавил Коков.

Как пояснили ТАСС в Министерстве просвещения, науки и по делам молодежи КБР, все запланированные работы в прошлом году по созданию новых мест в детских садах выполнены в полном объеме. "Строительные работы завершены, есть в некоторых учреждениях вопросы по оформлению документов, но с начала года детей они уже принимают", - заверил представитель министерства.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что задача по достижению к 2021 году полной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет реализуется успешно. За 11 месяцев 2019 года очередь на места в яслях сократилась на 56,4 тыс. человек.