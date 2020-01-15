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Участок дороги, соединяющей КЧР и Краснодарский край, реконструируют к 2023 году

Строители проведут полную замену земляного полотна, устройство двух слоев из асфальтобетона, а также ремонт труб, лотков и других искусственных сооружений

ЧЕРКЕССК, 15 января. /ТАСС/. Работы по реконструкции более 12 км дороги, связывающей Карачаево-Черкесскую Республику (КЧР) и Краснодарский край, планируют завершить до конца 2022 года в рамках реализации республиканской Адресной инвестиционной программы. Об этом ТАСС в среду сообщил специалист управления "Карачаевочеркесавтодор" Алибек Берегетов.

"В рамках реализации республиканской Адресной инвестиционной программы реконструируется важная дорога регионального значения - Майкоп - Карачаевск. Она соединяет Карачаево-Черкесию с Краснодарским краем, проходит через Урупский и Зеленчукский районы КЧР. Работы по реконструкции более 12 км планируем завершить в 2022 году", - рассказал собеседник агентства.

Берегетов также отметил, что дорога важна и с точки зрения развития агропромышленной отрасли. "Зеленчукский район, как и Хабезский район важны в данном случае. Кроме того, дорога также ведет к курорту "Архыз", - отметил он. В этом году планируется реконструкция почти 3 км дороги.

По словам собеседника агентства, будут проведены: полная замена земляного полотна, устройство двух слоев из асфальтобетона, а также ремонт труб, лотков и других искусственных сооружений. В прошлом году часть данной дороги (почти 5 км) была реконструирована в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".

Ранее сообщалось, что более 24 км дороги, соединяющей город Черкесск, Хабезский район и ведущей к курорту "Архыз", реконструируют в КЧР до 2024 года также в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайСКФО
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