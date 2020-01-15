Ученые Кабардино-Балкарии удостоены премии главы региона за передовые разработки

НАЛЬЧИК, 15 января. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков присудил по 1 млн рублей премий ученым двух вузов за инновационные разработки, сообщила в среду пресс-служба министерства просвещения, науки и по делам молодежи региона.

"Объявлены результаты конкурса работ на соискание госпремий Кабардино-Балкарской Республики в области науки и техники за 2019-2021 годы. Присуждены две премии в области науки и техники, а также присвоено почетное звание лауреата государственной премии КБР в области науки и техники. Размер премии составляет 1 млн рублей каждая", - говорится в сообщении.

Премии удостоена группа сотрудников Кабардино-Балкарского аграрного госуниверситета во главе с ректором Асланом Апажевым за разработку инновационных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий и технических средств для предпосевной подготовки почвы и посева зерновых культур. Проректор Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) по научно-исследовательской работе Светлана Хаширова удостоена награды за разработку суперконструкционных полимеров нового поколения и технологии 3D-печати.

Как сообщалось, ученые КБГУ разработали 12 уникальных рецептур высоконаполненных композитов на основе полифениленсульфона и полиэфиримида для литья и 3D-печати высокопрочных изделий. Материалы обладают целым рядом необходимых для универсальной эксплуатации свойств. Они более прочные, теплостойкие, морозоустойчивые, негорючие, могут быть использованы в авиации, космосе, Арктике, при добыче нефти.

В пресс-службе пояснили, что премии присуждаются за значительный вклад в развитие гуманитарных, естественных и технических наук, соответствующий уровню передовых достижений и способствующий социально-экономическому развитию КБР.