Около 90 тыс. туристов посетили курорты Северного Кавказа за новогодние праздники

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Порядка 90 тыс. туристов посетили курорты "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" с 1 по 8 января. Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании АО "Курорты Северного Кавказа".

"В новогодние праздники курорты Северного Кавказа - "Архыз", "Ведучи" и "Эльбрус" - встретили около 90 тыс. любителей активного отдыха. Среди них - гости с Юга России, Республики Крым, центральных городов страны", - говорится в сообщении пресс-службы.

Генеральный директор компании Хасан Тимижев добавил, что количество гостей на курорте "Ведучи" возросло в пять раз. "С 1 по 8 января "Архыз" посетили более 50 тыс. человек. четвертого числа на курорте был поставлен рекорд по количеству единовременно пребывающих на склонах туристов - 7 587 человек. Очень хорошую динамику демонстрирует чеченский "Ведучи" - количество туристов в новогодние праздники здесь выросло в пять раз", - сказал Тимижев, которого процитировала пресс-служба.

Отмечается, что на курорте "Эльбрус" за период новогодних выходных отдохнули около 37 тыс. туристов. По данным компании, в конце января на курортах ожидаются снегопады. Горнолыжные сезоны на курортах "Архыз" и "Эльбрус" по прогнозам продлятся до лета, на курорте "Ведучи" в Чечне гости смогут кататься круглый год.