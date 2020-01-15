Медучреждения Ставрополья до 2025 года пополнят более 1,6 тыс. молодых специалистов

ПЯТИГОРСК, 15 января. /ТАСС/. Более 1,6 тыс. молодых специалистов поступят в медучреждения Ставропольского края в ближайшие пять лет благодаря программе целевого обучения, сообщил ТАСС в среду губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию в среду, заявил, что порядок приема в медвузы будет изменен - доля целевого приема увеличится. По специальности "лечебное дело" 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности "педиатрия" - 75%.

"Ставропольский край уже не первый год идет по пути развития целевого набора, и это дало результат. Благодаря программе целевого обучения с 2012 года количество врачей и среднего медицинского персонала стабильно увеличивается. Если в 2012 году число врачей в Ставропольском крае составляло 8523 человека, то сегодня их около 10 тыс. В 2020-2025 годах медицинские учреждения Ставропольского края пополнят порядка 1650 молодых специалистов", - сказал Владимиров.

По его словам, это будущие специалисты, которые придут работать в медучреждения в сельских территориях. "Увеличение до 70% бюджетных мест под целевое обучение - решительная мера, которая позволит решить кадровый дефицит в более ранние сроки", - отметил глава региона.

Он добавил, что обозначен приоритет поступления в ординатуру для отработавших на селе, а также полностью целевое обучение по редким специальностям.

"100% целевое обучение по редким, высоко дефицитным специальностям - решение, которого ждали регионы. Конечно, принятые меры позволят удержать на селе специалистов. В Ставропольском крае сегодня молодые специалисты-целевики возвращаются работать на свою малую родину, где у них есть родственники и жилье. Поэтому очень важно поручение президента по решению вопроса обеспечения жильем медицинских работников, это расширит возможности медорганизаций по решению кадрового вопроса", - считает Владимиров.