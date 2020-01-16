{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Газопроводы в 2020 году запустят в шести населенных пунктах Хабаровского края

Уровень газификации в регионе составляет 17,9%
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

ХАБАРОВСК, 16 января. /ТАСС/. Работы по пуску природного газа через построенные газопроводы завершат в 2020 году в шести населенных пунктах Хабаровского края, сообщила в четверг ТАСС начальник отдела газификации комитета регионального правительства по развитию топливно-энергетического комплекса Наталия Жохова.

Уровень газификации в Хабаровском крае составляет 17,9%, при этом в городах и поселках городского типа - 22,4%, в сельской местности - 2,4%. К природному газу подключены более 105 тыс. квартир. По словам Жоховой, строительство объектов газоснабжения в Хабаровском крае идет по программе развития газоснабжения и газификации, реализуемой регионом совместно с компанией "Газпром". Газопроводы-отводы, газораспределительные станции, межпоселковые газопроводы строит "Газпром", а внутрипоселковые распределительные сети - регион.

"Правительство края и районные власти в этом году завершат подготовку и запустят природный газ через построенные ранее газопроводы в 17 многоэтажек, это 1174 квартир, города Вяземский, обеспечат возможность газификации более 1,5 тыс. частных домовладений в поселках Де-Кастри, Эльбан, Переяславка, села Казакевичево, микрорайона "Пятая площадка" и поселка Индустриальный в Хабаровске", - сказала она, добавив, что природный газ также будет пущен на газовые котельные в селах Отрадное и Садовое Вяземского района.

Жохова добавила, что в течение года строительство распределительных газопроводов продолжат в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Вяземском, будет начата и поэтапная газификация сел Ильинка, Матвеевка в Хабаровском районе. "Газпром" и "Газпром газораспределение Дальний Восток" в этом году планируют строить межпоселковый газопровод до села Новый Мир с отводом на поселок Молодежный Комсомольского района. Помимо этого, будет построен распределительный газопровод для обеспечения природным газом площадки "Холдоми" территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск" и завершено строительство газопровода к площадке "Парус" этой же ТОР.

"За последние два года - с 2017-го по 2019-й - "Газпромом" были построены пять межпоселковых газопроводов протяженностью около 60 км для газификации восьми населенных пунктов в Хабаровском и Вяземском районах. Специалисты компании "Газпром газораспределение Дальний Восток" осуществили газификацию котельной новой жилой застройки в Железнодорожном районе Хабаровска, которая обеспечит теплом и горячим водоснабжением около 2 тыс. квартир, детский сад и другие объекты социальной инфраструктуры строящегося микрорайона", - рассказала Жохова.

За счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям компании "Газпром газораспределение Дальний Восток" за последние два года были построены газопроводы в четырех населенных пунктах поселках, переведены со сжиженного на природный газ многоэтажки в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в селе Краснореченское.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Обыкновенное чудо Евгения Шварца. Малоизвестная история любви великого сказочника
Премьера спектакля по пьесе драматурга Евгения Шварца "Обыкновенное чудо" с оглушительным успехом состоялась в январе 1956 года на сцене московского Театра-студии киноактера. Но мало кто знает, что в жизни самого автора в его майкопский период было точно такое же, только уже реальное чудо
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС