Газопроводы в 2020 году запустят в шести населенных пунктах Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 16 января. /ТАСС/. Работы по пуску природного газа через построенные газопроводы завершат в 2020 году в шести населенных пунктах Хабаровского края, сообщила в четверг ТАСС начальник отдела газификации комитета регионального правительства по развитию топливно-энергетического комплекса Наталия Жохова.

Уровень газификации в Хабаровском крае составляет 17,9%, при этом в городах и поселках городского типа - 22,4%, в сельской местности - 2,4%. К природному газу подключены более 105 тыс. квартир. По словам Жоховой, строительство объектов газоснабжения в Хабаровском крае идет по программе развития газоснабжения и газификации, реализуемой регионом совместно с компанией "Газпром". Газопроводы-отводы, газораспределительные станции, межпоселковые газопроводы строит "Газпром", а внутрипоселковые распределительные сети - регион.

"Правительство края и районные власти в этом году завершат подготовку и запустят природный газ через построенные ранее газопроводы в 17 многоэтажек, это 1174 квартир, города Вяземский, обеспечат возможность газификации более 1,5 тыс. частных домовладений в поселках Де-Кастри, Эльбан, Переяславка, села Казакевичево, микрорайона "Пятая площадка" и поселка Индустриальный в Хабаровске", - сказала она, добавив, что природный газ также будет пущен на газовые котельные в селах Отрадное и Садовое Вяземского района.

Жохова добавила, что в течение года строительство распределительных газопроводов продолжат в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Вяземском, будет начата и поэтапная газификация сел Ильинка, Матвеевка в Хабаровском районе. "Газпром" и "Газпром газораспределение Дальний Восток" в этом году планируют строить межпоселковый газопровод до села Новый Мир с отводом на поселок Молодежный Комсомольского района. Помимо этого, будет построен распределительный газопровод для обеспечения природным газом площадки "Холдоми" территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск" и завершено строительство газопровода к площадке "Парус" этой же ТОР.

"За последние два года - с 2017-го по 2019-й - "Газпромом" были построены пять межпоселковых газопроводов протяженностью около 60 км для газификации восьми населенных пунктов в Хабаровском и Вяземском районах. Специалисты компании "Газпром газораспределение Дальний Восток" осуществили газификацию котельной новой жилой застройки в Железнодорожном районе Хабаровска, которая обеспечит теплом и горячим водоснабжением около 2 тыс. квартир, детский сад и другие объекты социальной инфраструктуры строящегося микрорайона", - рассказала Жохова.

За счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям компании "Газпром газораспределение Дальний Восток" за последние два года были построены газопроводы в четырех населенных пунктах поселках, переведены со сжиженного на природный газ многоэтажки в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в селе Краснореченское.